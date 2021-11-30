https://ria.ru/20211130/fas-1761526120.html

ФАС возбудила дело против "Росинтера" из-за завышенных цен в "Шереметьево"

ФАС возбудила дело против "Росинтера" из-за завышенных цен в "Шереметьево" - РИА Новости, 30.11.2021

ФАС возбудила дело против "Росинтера" из-за завышенных цен в "Шереметьево"

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дело в отношении "Росинтер Ресторантс Холдинг", управляющей сетями "Il... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:52

2021-11-30T18:52

2021-11-30T18:52

экономика

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

москва

росинтер

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727968139_0:296:3029:1999_1920x0_80_0_0_d0bcd5bb934005ea3abaf450cb9d72a4.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дело в отношении "Росинтер Ресторантс Холдинг", управляющей сетями "Il Патио", "Costa Coffee" и "T.G.I. Friday's" - компания подозревается в завышении цен на услуги общественного питания в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении ФАС."В рамках мониторинга цен на продовольственные товары на территории аэропортов Московское областное УФАС России зафиксировало признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны "Росинтер Ресторантс" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee, T.G.I. Friday's)", - говорится в сообщении.Так, указывает антимонопольная служба, в кафе и ресторанах сети на территории аэропорта "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве. "В связи с этим Московское областное УФАС России возбудило в отношении организации дело", - добавляет ведомство.ФАС указывает, что при подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).Согласно данной статье, злоупотребление доминирующим положением влечет административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211126/fas-1760826988.html

https://ria.ru/20201118/fastfud-1585104185.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), москва, росинтер , федеральная антимонопольная служба (фас россии)