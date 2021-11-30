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ФАС возбудила дело против "Росинтера" из-за завышенных цен в "Шереметьево"
ФАС возбудила дело против "Росинтера" из-за завышенных цен в "Шереметьево" - РИА Новости, 30.11.2021
ФАС возбудила дело против "Росинтера" из-за завышенных цен в "Шереметьево"
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дело в отношении "Росинтер Ресторантс Холдинг", управляющей сетями "Il... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:52
2021-11-30T18:52
экономика
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
москва
росинтер
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дело в отношении "Росинтер Ресторантс Холдинг", управляющей сетями "Il Патио", "Costa Coffee" и "T.G.I. Friday's" - компания подозревается в завышении цен на услуги общественного питания в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении ФАС."В рамках мониторинга цен на продовольственные товары на территории аэропортов Московское областное УФАС России зафиксировало признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны "Росинтер Ресторантс" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee, T.G.I. Friday's)", - говорится в сообщении.Так, указывает антимонопольная служба, в кафе и ресторанах сети на территории аэропорта "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве. "В связи с этим Московское областное УФАС России возбудило в отношении организации дело", - добавляет ведомство.ФАС указывает, что при подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).Согласно данной статье, злоупотребление доминирующим положением влечет административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211126/fas-1760826988.html
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экономика, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), москва, росинтер , федеральная антимонопольная служба (фас россии)
18:52 30.11.2021
 
ФАС возбудила дело против "Росинтера" из-за завышенных цен в "Шереметьево"

ФАС завела дело на "Росинтер Ресторантс Холдинг" из-за завышенных цен в "Шереметьево"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево
Пассажирка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дело в отношении "Росинтер Ресторантс Холдинг", управляющей сетями "Il Патио", "Costa Coffee" и "T.G.I. Friday's" - компания подозревается в завышении цен на услуги общественного питания в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении ФАС.
"В рамках мониторинга цен на продовольственные товары на территории аэропортов Московское областное УФАС России зафиксировало признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны "Росинтер Ресторантс" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee, T.G.I. Friday's)", - говорится в сообщении.
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Так, указывает антимонопольная служба, в кафе и ресторанах сети на территории аэропорта "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве. "В связи с этим Московское областное УФАС России возбудило в отношении организации дело", - добавляет ведомство.
ФАС указывает, что при подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Согласно данной статье, злоупотребление доминирующим положением влечет административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
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ЭкономикаШереметьево (аэропорт)Московская область (Подмосковье)МоскваРосинтерФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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