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Официальный курс евро на среду вырос на 34 копейки

Официальный курс евро на среду вырос на 34 копейки - РИА Новости, 30.11.2021

Официальный курс евро на среду вырос на 34 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 34,14 копейки - до 84,8234 рубля, курс доллара снизился на 8,92 копейки - до 74,8926... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:12

2021-11-30T13:12

2021-11-30T13:12

экономика

евро

центральный банк рф (цб рф)

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 34,14 копейки - до 84,8234 рубля, курс доллара снизился на 8,92 копейки - до 74,8926 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 10,46 копейки, составив 79,3615 рубля.

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2021

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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия