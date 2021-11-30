https://ria.ru/20211130/esminets-1761373165.html

Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море

Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море - РИА Новости, 30.11.2021

Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море

Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море, сообщает Шестой флот США. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T02:41

2021-11-30T02:41

2021-11-30T02:41

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сша

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черное море

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море, сообщает Шестой флот США."Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года для возобновления операций в Черном море. Заход в порт еще раз подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария, продемонстрировав при этом способность Arleigh Burke к развертыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности", - говорится в заявлении.На прошлой неделе Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО. Национальный центр управления обороной России сообщил, что силы и средства Черноморского флота следят за его действиями.

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/esminets-1760732015.html

болгария

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черное море

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в мире, болгария, сша, нато, военно-морские силы сша, черное море, россия