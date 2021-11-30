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Ермак дал показания по делу об операции по задержанию 33 россиян

Ермак дал показания по делу об операции по задержанию 33 россиян - РИА Новости, 30.11.2021

Ермак дал показания по делу об операции по задержанию 33 россиян

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что во вторник дал показания в государственном бюро расследований по делу о срыве операции по задержанию 33 РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:54

2021-11-30T12:54

2021-11-30T12:54

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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что во вторник дал показания в государственном бюро расследований по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.Ранее исполняющий обязанности руководителя госбюро расследований Алексей Сухачев заявил, что ведомство допросит Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Он также сообщил, что, если будет необходимость, на допрос также вызовут президента Владимира Зеленского."Как законопослушный гражданин, сегодня в 8.30 (9.30 мск) посетил государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал. Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину", - написал Ермак на своей странице в Facebook во вторник.Ранее издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что Зеленский лично дал одобрение на операцию в отношении 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.Бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба ранее заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который якобы работает в интересах России, и это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.* Издания, признанные в России СМИ-иноагентами.

https://ria.ru/20211002/rossiyane-1752762962.html

https://ria.ru/20210101/alfa-1591745234.html

https://ria.ru/20201231/poroshenko-1591682308.html

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