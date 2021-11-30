04:10 30.11.2021 (обновлено: 04:16 30.11.2021)
В суде заявили, что подруга банкира-насильника Эпштейна заманивала жертв
Обвинение заявило, что подруга банкира-насильника Эпштейна Максвелл заманивала жертв
© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Обвинение на процессе Гилейн Максвелл, экс-подруги покойного банкира Джеффри Эпштейна, заявляет, что Максвелл помогала Эпштейну насиловать несовершеннолетних с самого начала, сообщает MarketWatch из зала суда.
"Она участвовала в этом с самого начала. Обвиняемая вместе с Эпштейном заманивала жертв обещанием блестящего будущего и эксплуатировала их в сексуальных целях", - заявила на процессе прокурор Лара Померанц.
По ее словам, Максвелл участвовала во всех аспектах жизни Эпштейна и была де-факто хозяйкой его дома. Даже после того, как они перестали быть любовниками с Эпштейном, они остались "лучшими друзьями", добавила она.
Максвелл грозит до 40 лет тюрьмы по шести пунктам вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Основные обвинения сводятся к тому, что она имела непосредственное отношение к привлечению девочек к сексу с Эпштейном и другими мужчинами в 1994-1997 годах, не только подыскивая девушек, но также поощряя их за это и побуждая к поиску новых "жертв". Бывшую "светскую львицу" обвиняют в сговоре с целью сексуальной эксплуатации, сексуальной эксплуатации несовершеннолетней и даче ложных показаний.
14 июля 2020, 00:06Прокуроры рассказали о попытках подруги Эпштейна скрыться от ареста
Процесс, как ожидается, займет около шести недель. На нем выступят четыре женщины, ставшие жертвами вменяемых Максвелл обвинений в конце 1990-х - начале 2000-х годов.
Максвелл содержится в изоляторе в Нью-Йорке с июля 2020 года. Ранее суд отказывал в освобождении Максвелл под залог, постановив, что она может попытаться скрыться от правосудия.
Обвинения Максвелл были выдвинуты почти год спустя после смерти в тюрьме обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю Джеффри Эпштейна. Он был арестован в июле 2019 года по подозрению в том, что привлекал девочек к оказанию сексуальных услуг известным и высокопоставленным людям и сам совершал преступления против несовершеннолетних. Суд Манхеттена в Нью-Йорке постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог, однако вскоре его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.
26 апреля, 08:00Дело Эпштейна живет: западные элитарии попались на подростках