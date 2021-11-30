https://ria.ru/20211130/epstin-1761375860.html

В суде заявили, что подруга банкира-насильника Эпштейна заманивала жертв

В суде заявили, что подруга банкира-насильника Эпштейна заманивала жертв - РИА Новости, 30.11.2021

В суде заявили, что подруга банкира-насильника Эпштейна заманивала жертв

Обвинение на процессе Гилейн Максвелл, экс-подруги покойного банкира Джеффри Эпштейна, заявляет, что Максвелл помогала Эпштейну насиловать несовершеннолетних с... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T04:10

2021-11-30T04:10

2021-11-30T04:16

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Обвинение на процессе Гилейн Максвелл, экс-подруги покойного банкира Джеффри Эпштейна, заявляет, что Максвелл помогала Эпштейну насиловать несовершеннолетних с самого начала, сообщает MarketWatch из зала суда.По ее словам, Максвелл участвовала во всех аспектах жизни Эпштейна и была де-факто хозяйкой его дома. Даже после того, как они перестали быть любовниками с Эпштейном, они остались "лучшими друзьями", добавила она.Максвелл грозит до 40 лет тюрьмы по шести пунктам вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Основные обвинения сводятся к тому, что она имела непосредственное отношение к привлечению девочек к сексу с Эпштейном и другими мужчинами в 1994-1997 годах, не только подыскивая девушек, но также поощряя их за это и побуждая к поиску новых "жертв". Бывшую "светскую львицу" обвиняют в сговоре с целью сексуальной эксплуатации, сексуальной эксплуатации несовершеннолетней и даче ложных показаний.Процесс, как ожидается, займет около шести недель. На нем выступят четыре женщины, ставшие жертвами вменяемых Максвелл обвинений в конце 1990-х - начале 2000-х годов.Максвелл содержится в изоляторе в Нью-Йорке с июля 2020 года. Ранее суд отказывал в освобождении Максвелл под залог, постановив, что она может попытаться скрыться от правосудия.Обвинения Максвелл были выдвинуты почти год спустя после смерти в тюрьме обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю Джеффри Эпштейна. Он был арестован в июле 2019 года по подозрению в том, что привлекал девочек к оказанию сексуальных услуг известным и высокопоставленным людям и сам совершал преступления против несовершеннолетних. Суд Манхеттена в Нью-Йорке постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог, однако вскоре его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.

https://ria.ru/20200714/1574305853.html

https://ria.ru/20210426/epshteyn-1729868112.html

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в мире, сша, нью-йорк (город)