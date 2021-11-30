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Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире
Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире - РИА Новости, 30.11.2021
Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире
Россия будет развивать различные виды энергетики, в том числе солнечную и ветряную, но уже сегодня российская энергетика является одной из самых зеленых в мире, РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:25
2021-11-30T16:25
2021-11-30T16:25
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия будет развивать различные виды энергетики, в том числе солнечную и ветряную, но уже сегодня российская энергетика является одной из самых зеленых в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем развивать другие виды энергетики. Будем, безусловно, развивать альтернативные источники - и солнечную, и ветряную энергию. Мы работаем над этим. Работаем достаточно напряженно, и объем альтернативных видов источников энергии в нашем энергобалансе постоянно увеличивается", - сказал Путин на форуме "Россия, вперед!"."Уже сегодня российская энергетика является одной из самых зеленых в мире", - добавил Путин, отметив, что только четыре страны обгоняют РФ по этим показателям.
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владимир путин, россия
Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире
Президент Путин считает, что российская энергетика уже одна из самых зеленых в мире