https://ria.ru/20211130/energetika-1761489318.html

Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире

Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире - РИА Новости, 30.11.2021

Путин назвал российскую энергетику одной из самых зеленых в мире

Россия будет развивать различные виды энергетики, в том числе солнечную и ветряную, но уже сегодня российская энергетика является одной из самых зеленых в мире, РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:25

2021-11-30T16:25

2021-11-30T16:25

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия будет развивать различные виды энергетики, в том числе солнечную и ветряную, но уже сегодня российская энергетика является одной из самых зеленых в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем развивать другие виды энергетики. Будем, безусловно, развивать альтернативные источники - и солнечную, и ветряную энергию. Мы работаем над этим. Работаем достаточно напряженно, и объем альтернативных видов источников энергии в нашем энергобалансе постоянно увеличивается", - сказал Путин на форуме "Россия, вперед!"."Уже сегодня российская энергетика является одной из самых зеленых в мире", - добавил Путин, отметив, что только четыре страны обгоняют РФ по этим показателям.

https://ria.ru/20211130/vybrosy-1761451654.html

россия

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2021

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владимир путин, россия