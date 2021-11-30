https://ria.ru/20211130/elka-1761378907.html

Половине россиян некогда наряжать офисную елку

Половине россиян некогда наряжать офисную елку - РИА Новости, 30.11.2021

Половине россиян некогда наряжать офисную елку

Праздничное оформление можно уже видеть в торговых и развлекательных центрах, на улицах городов, так как до Нового года остается месяц, а вот сотрудникам на... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:14

2021-11-30T07:14

2021-11-30T07:14

общество

новый год

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Праздничное оформление можно уже видеть в торговых и развлекательных центрах, на улицах городов, так как до Нового года остается месяц, а вот сотрудникам на рабочих местах зачастую некогда украшать их - так ответила половина с кем поговорили специалисты исследовательского центра Зарплаты.ру, отчет имеется в распоряжении РИА Новости.Там отмечается, что при этом около 75% из всех респондентов считают, что их офис обязательно должен быть украшен перед Новым годом, каждый второй ждёт именно праздничную елку и гирлянды. У 14% из всех опрошенных людей в декабре на работе практически всегда есть мандарины и апельсины. Лишь у 5% респондентов на ресепшене, в некоторых кабинетах сотрудников или в туалете компании включают рождественскую музыку.Как следует из результатов, созданием новогоднего уюта в компаниях занимаются в основном женщины — 80% от всех положительно ответивших на вопрос об участии в подготовке офиса к празднованию. Оставшиеся 20% — мужчины, которые не слишком втянуты в процесс, но помогают коллегам женского пола. Каждый пятый из всех участников исследования старается перед Новым годом навести порядок на своём столе и в целом на рабочем месте, выбросить ненужные бумаги.Часть респондентов рассказала, что в их компаниях перед Новым годом проходят необычные мероприятия: творческие мастер-классы, награждения и предпраздничные поощрения сотрудников, благотворительные акции в поддержку бездомных животных, стариков, тяжелобольных людей. Об этом сообщили 22% участников.

https://ria.ru/20211027/korporativ-1756415079.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новый год, россия