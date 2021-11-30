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Половине россиян некогда наряжать офисную елку
Половине россиян некогда наряжать офисную елку - РИА Новости, 30.11.2021
Половине россиян некогда наряжать офисную елку
Праздничное оформление можно уже видеть в торговых и развлекательных центрах, на улицах городов, так как до Нового года остается месяц, а вот сотрудникам на... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:14
2021-11-30T07:14
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Праздничное оформление можно уже видеть в торговых и развлекательных центрах, на улицах городов, так как до Нового года остается месяц, а вот сотрудникам на рабочих местах зачастую некогда украшать их - так ответила половина с кем поговорили специалисты исследовательского центра Зарплаты.ру, отчет имеется в распоряжении РИА Новости.Там отмечается, что при этом около 75% из всех респондентов считают, что их офис обязательно должен быть украшен перед Новым годом, каждый второй ждёт именно праздничную елку и гирлянды. У 14% из всех опрошенных людей в декабре на работе практически всегда есть мандарины и апельсины. Лишь у 5% респондентов на ресепшене, в некоторых кабинетах сотрудников или в туалете компании включают рождественскую музыку.Как следует из результатов, созданием новогоднего уюта в компаниях занимаются в основном женщины — 80% от всех положительно ответивших на вопрос об участии в подготовке офиса к празднованию. Оставшиеся 20% — мужчины, которые не слишком втянуты в процесс, но помогают коллегам женского пола. Каждый пятый из всех участников исследования старается перед Новым годом навести порядок на своём столе и в целом на рабочем месте, выбросить ненужные бумаги.Часть респондентов рассказала, что в их компаниях перед Новым годом проходят необычные мероприятия: творческие мастер-классы, награждения и предпраздничные поощрения сотрудников, благотворительные акции в поддержку бездомных животных, стариков, тяжелобольных людей. Об этом сообщили 22% участников.
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общество, новый год, россия
07:14 30.11.2021
 
Половине россиян некогда наряжать офисную елку

Опрос Зарплаты.ру показал, что половине россиян некогда наряжать офисную елку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОкна офиса
Окна офиса - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Праздничное оформление можно уже видеть в торговых и развлекательных центрах, на улицах городов, так как до Нового года остается месяц, а вот сотрудникам на рабочих местах зачастую некогда украшать их - так ответила половина с кем поговорили специалисты исследовательского центра Зарплаты.ру, отчет имеется в распоряжении РИА Новости.
"50% респондентов участвуют в предпраздничных приготовлениях: украшают офис, наряжают елку, готовят игры и конкурсы. Данный процесс помогает им укрепить корпоративный дух и сплотить коллектив, создать праздничное настроение. Другой половине участников исследования некогда заниматься подготовкой из-за обилия задач", - говорится в отчете по итогам собеседования, в котором приняли участие 1685 жителей России,
Там отмечается, что при этом около 75% из всех респондентов считают, что их офис обязательно должен быть украшен перед Новым годом, каждый второй ждёт именно праздничную елку и гирлянды. У 14% из всех опрошенных людей в декабре на работе практически всегда есть мандарины и апельсины. Лишь у 5% респондентов на ресепшене, в некоторых кабинетах сотрудников или в туалете компании включают рождественскую музыку.
Как следует из результатов, созданием новогоднего уюта в компаниях занимаются в основном женщины — 80% от всех положительно ответивших на вопрос об участии в подготовке офиса к празднованию. Оставшиеся 20% — мужчины, которые не слишком втянуты в процесс, но помогают коллегам женского пола. Каждый пятый из всех участников исследования старается перед Новым годом навести порядок на своём столе и в целом на рабочем месте, выбросить ненужные бумаги.
Часть респондентов рассказала, что в их компаниях перед Новым годом проходят необычные мероприятия: творческие мастер-классы, награждения и предпраздничные поощрения сотрудников, благотворительные акции в поддержку бездомных животных, стариков, тяжелобольных людей. Об этом сообщили 22% участников.
Корпоратив - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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