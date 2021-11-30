https://ria.ru/20211130/eksport-1761481360.html

Пермский край увеличил объем экспорта почти на 60% к уровню прошлого года

Пермский край увеличил объем экспорта почти на 60% к уровню прошлого года - РИА Новости, 30.11.2021

Пермский край увеличил объем экспорта почти на 60% к уровню прошлого года

Предприятия Пермского края по итогам девяти месяцев нарастили объем экспорта по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 59,4%, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:53

2021-11-30T15:53

2021-11-30T15:53

экономика

пермский край

дмитрий махонин

россия

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ПЕРМЬ, 30 ноя – РИА Новости. Предприятия Пермского края по итогам девяти месяцев нарастили объем экспорта по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 59,4%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, регион сохранил 14-е место в рейтинге регионов России по объему экспорта, 2-е место среди субъектов Приволжского федерального округа, а также 1-е место по доле несырьевого неэнергетического экспорта в ПФО. При этом увеличение объемов ННЭ произошло во всех трех переделах: нижнем (удобрения и ациклические спирты) – на почти на 50%, среднем (фанера, бумага и немелованный картон) – на 43,2%, верхнем (полиграфическая, кабельная продукция, механическое оборудование и техника) – на 17,3%.По данным краевого Минэкономразвития, доля несырьевого энергетического экспорта (нефтепродукты, пропан сжиженный, угольный кокс и другая продукция) составила 32,3% от совокупного объема экспорта или 1,7 миллиардов долларов, что больше показателей прошлого года на 101,5%.В пресс-службе губернатора пояснили, что компании и предприятия края наращивают объемы поставок за рубеж в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного президентом РФ, а также благодаря поддержке региональных властей.Ранее глава Пермского края Махонин обозначал, что перед регионом "стоят глобальные задачи: нарастить долю экспорта, диверсифицировать его структуру и увеличить количество экспортно ориентированных компаний".По информации пресс-службы губернатора, основными экспортными рынками за январь-сентябрь 2021 года для Пермского края стали Бразилия, Китай, Нидерланды, Франция, США, Польша, Казахстан, Финляндия, Эстония.

https://ria.ru/20211125/nalog-1760758601.html

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экономика, пермский край, дмитрий махонин, россия