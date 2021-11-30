https://ria.ru/20211130/eksperimenty-1761407780.html

Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС

Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС - РИА Новости, 30.11.2021

Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС

Космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано на МКС примут участие в российском медицинском эксперименте "ЛАЗМА", по исследованию микроциркуляции... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:07

2021-11-30T11:07

2021-11-30T11:42

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано на МКС примут участие в российском медицинском эксперименте "ЛАЗМА", по исследованию микроциркуляции крови в условиях микрогравитации, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Кроме той обширной программы, которую коллеги из Японии подготовили для самостоятельного проведения на МКС, они, в том числе, готовы провести с моим участием эксперимент, посвященный изучению микрокапиллярного кровотока", - приводит "Роскосмос" слова командира корабля космонавта Александра Мисуркина.Уточняется, что эксперимент, предложенный сотрудниками Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, на МКС будет проводиться впервые.Ожидается, что результаты, полученные в ходе исследования, в дальнейшем помогут при разработке профилактических средств. Как считают постановщики эксперимента, эти данные будут особенно важны при перспективных полетах в дальний космос."Исключение неприятных симптомов, связанных с расстройством кровообращения, позволит космонавтам избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность на станции", - добавили в "Роскосмосе".Японские туристы полетят на МКС на корабле "Союз МС-20", который запустит ракета-носитель "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.

https://ria.ru/20211126/prichal-1760949080.html

https://ria.ru/20211120/mks-1759947061.html

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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, новости - туризм