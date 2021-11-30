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Туризм
https://ria.ru/20211130/eksperimenty-1761407780.html
Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС - РИА Новости, 30.11.2021
Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
Космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано на МКС примут участие в российском медицинском эксперименте "ЛАЗМА", по исследованию микроциркуляции... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:07
2021-11-30T11:42
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роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано на МКС примут участие в российском медицинском эксперименте "ЛАЗМА", по исследованию микроциркуляции крови в условиях микрогравитации, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Кроме той обширной программы, которую коллеги из Японии подготовили для самостоятельного проведения на МКС, они, в том числе, готовы провести с моим участием эксперимент, посвященный изучению микрокапиллярного кровотока", - приводит "Роскосмос" слова командира корабля космонавта Александра Мисуркина.Уточняется, что эксперимент, предложенный сотрудниками Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, на МКС будет проводиться впервые.Ожидается, что результаты, полученные в ходе исследования, в дальнейшем помогут при разработке профилактических средств. Как считают постановщики эксперимента, эти данные будут особенно важны при перспективных полетах в дальний космос."Исключение неприятных симптомов, связанных с расстройством кровообращения, позволит космонавтам избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность на станции", - добавили в "Роскосмосе".Японские туристы полетят на МКС на корабле "Союз МС-20", который запустит ракета-носитель "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.
https://ria.ru/20211126/prichal-1760949080.html
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, новости - туризм
11:07 30.11.2021 (обновлено: 11:42 30.11.2021)
 
Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС

Японские космические туристы Маэзава и Хирано помогут провести эксперименты на МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано на МКС примут участие в российском медицинском эксперименте "ЛАЗМА", по исследованию микроциркуляции крови в условиях микрогравитации, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Кроме той обширной программы, которую коллеги из Японии подготовили для самостоятельного проведения на МКС, они, в том числе, готовы провести с моим участием эксперимент, посвященный изучению микрокапиллярного кровотока", - приводит "Роскосмос" слова командира корабля космонавта Александра Мисуркина.
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26 ноября, 18:21
Модуль "Причал" пристыковался к МКС
Уточняется, что эксперимент, предложенный сотрудниками Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, на МКС будет проводиться впервые.
Ожидается, что результаты, полученные в ходе исследования, в дальнейшем помогут при разработке профилактических средств. Как считают постановщики эксперимента, эти данные будут особенно важны при перспективных полетах в дальний космос.
"Исключение неприятных симптомов, связанных с расстройством кровообращения, позволит космонавтам избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность на станции", - добавили в "Роскосмосе".
Японские туристы полетят на МКС на корабле "Союз МС-20", который запустит ракета-носитель "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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ТуризмБайконур (город)РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЗемляНовости - Туризм
 
 
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