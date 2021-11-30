Путин ответил на вопрос о регулировании цифровых платформ
Президент Путин: регулирование цифровых платформ в России не должно сдерживать экономику
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Регулирование цифровых платформ в России не должно сковывать экономическую активность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У Китая была довольно либеральная политика в отношении всяких цифровых компаний, это было естественно, потому что работа только начиналась, создавались условия, наши китайские друзья создавали такие условия, когда было выгодно приходить и работать в Китае", - сказал Путин во вторник, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет".
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Однако, продолжил Путин, сейчас, когда значимость цифровых платформ в экономике, в политической и в социальной жизни резко увеличилась, Китай берет их работу под более жесткий контроль.
"Здесь нет ничего удивительного и ничего необычного. Почему? Потому что, обратите внимание, разве в Европе этого не делают, в Штатах об этом не говорят? Да во всем мире говорят. Вопрос только в уровне, в объеме этого регулирования. В целом… нужно соблюсти баланс между свободой предпринимательства, распространением информации и интересами государства и граждан с тем, чтобы цифровые платформы не злоупотребляли ничем", - подчеркнул Путин.
Он заметил, что понимает логику действий китайских партнеров. "Что касается России, то мы будем действовать исходя из ситуации, которая будет складываться у нас. Да, какие-то элементы регулирования должны быть сегодня в России, но не такие, которые бы сковывали экономическую активность", - заключил президент.