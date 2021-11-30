https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761497099.html

Путин рассказал о новой программе повышения энергоэффективности экономики

Путин рассказал о новой программе повышения энергоэффективности экономики - РИА Новости, 30.11.2021

Путин рассказал о новой программе повышения энергоэффективности экономики

Правительство должно к 1 октября 2022 года завершить работу над новой программой повышения энергоэффективности экономики РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:57

2021-11-30T16:57

2021-11-30T16:57

экономика

владимир путин

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство должно к 1 октября 2022 года завершить работу над новой программой повышения энергоэффективности экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Важную роль призвана сыграть новая программа повышения энергоэффективности экономики. Ее подготовку правительство должно завершить к 1 октября 2022 года", - сказал он на форуме "Россия зовёт!".

https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761425238.html

россия

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экономика, владимир путин, россия