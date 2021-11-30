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Сильный ветер погубил Тургеневский дуб в усадьбе Спасское-Лутовиново
Сильный ветер погубил Тургеневский дуб в усадьбе Спасское-Лутовиново - РИА Новости, 01.12.2021
Сильный ветер погубил Тургеневский дуб в усадьбе Спасское-Лутовиново
Шквал ветра вырвал с корнем реликвию музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в Орловской области - дуб, посаженный Тургеневым 198 лет назад, сообщается на сайте РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T21:14
2021-11-30T21:14
2021-12-01T10:18
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БРЯНСК, 30 ноя – РИА Новости. Шквал ветра вырвал с корнем реликвию музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в Орловской области - дуб, посаженный Тургеневым 198 лет назад, сообщается на сайте музея.Отмечается, что разгул стихии во вторник нанес непоправимый ущерб усадебному парку. Только в партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 метров в секунду, погибли несколько старых елей, ясеней и берёз, немало потерь в старинной липовой аллее."Но настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба. Это произошло в 15 часов 30 минут. Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли", - говорится в сообщении.По словам директора музея-заповедника Сергея Ступина "дуб, посаженный Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине".По информации музея-заповедника, Тургеневскому дубу 198 лет. Он был внесён в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году он был признан главным деревом страны.
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общество, орловская область, иван тургенев, усадьба, россия
21:14 30.11.2021 (обновлено: 10:18 01.12.2021)
Сильный ветер погубил Тургеневский дуб в усадьбе Спасское-Лутовиново
В усадьбе Спасское-Лутовиново под Орлом ветер вырвал с корнем дуб, посаженный Тургеневым
БРЯНСК, 30 ноя – РИА Новости.
Шквал ветра вырвал с корнем реликвию музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в Орловской области
- дуб, посаженный Тургеневым
198 лет назад, сообщается на сайте музея.
Отмечается, что разгул стихии во вторник нанес непоправимый ущерб усадебному парку. Только в партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 метров в секунду, погибли несколько старых елей, ясеней и берёз, немало потерь в старинной липовой аллее.
"Но настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба. Это произошло в 15 часов 30 минут. Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли", - говорится в сообщении.
По словам директора музея-заповедника Сергея Ступина "дуб, посаженный Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине".
По информации музея-заповедника, Тургеневскому дубу 198 лет. Он был внесён в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году он был признан главным деревом страны.