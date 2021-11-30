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В последний день осени в Москве прошел сильнейший за 69 лет дождь
В последний день осени в Москве прошел сильнейший за 69 лет дождь - РИА Новости, 30.11.2021
В последний день осени в Москве прошел сильнейший за 69 лет дождь
В Москве 30 ноября 2021 года стал самым влажным за последние 69 лет, а в Подмосковье установлен абсолютный суточный рекорд осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:27
2021-11-30T21:27
2021-11-30T21:27
общество
волоколамск
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве 30 ноября 2021 года стал самым влажным за последние 69 лет, а в Подмосковье установлен абсолютный суточный рекорд осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал осени ознаменовался сильнейшими осадками с 1952 года. Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 миллиметров осадков, на другой московской метеостанции, Балчуге, – 19 миллиметров, в Тушино – 17 миллиметров при месячной норме 58 миллиметров. То есть, в Москве выпало от 25% до 32% от всего месячного объема небесной влаги. Таким образом, за последние 69 лет 30 ноября 2021 года, как и прогнозировалось, стал самым влажным днем в климатической статистике, уступив только 1952 году, когда было 25,4 миллиметров", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в столичном регионе рекорд по осадкам все-таки состоялся."В Подмосковье больше всего выпало в Можайске – 26 миллиметров, что является для этого города и для 30 ноября абсолютным рекордом по суточному количеству осадков за всю историю метеонаблюдений. В Волоколамске в осадкомеры попало – 18 миллиметров, в Клину – 16 миллиметров", - сообщил Тишковец.Метеоролог уточнил, что это еще не окончательные цифры, поскольку они были зафиксированы по состоянию на 18.00 мск. До конца текущего дня выпадет еще 3 миллиметра осадков.
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общество, волоколамск, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
В последний день осени в Москве прошел сильнейший за 69 лет дождь
В Москве прошел сильнейший за 69 лет дождь, в Подмосковье установлен рекорд осадков
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
В Москве
30 ноября 2021 года стал самым влажным за последние 69 лет, а в Подмосковье
установлен абсолютный суточный рекорд осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Финал осени ознаменовался сильнейшими осадками с 1952 года. Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 миллиметров осадков, на другой московской метеостанции, Балчуге, – 19 миллиметров, в Тушино – 17 миллиметров при месячной норме 58 миллиметров. То есть, в Москве выпало от 25% до 32% от всего месячного объема небесной влаги. Таким образом, за последние 69 лет 30 ноября 2021 года, как и прогнозировалось, стал самым влажным днем в климатической статистике, уступив только 1952 году, когда было 25,4 миллиметров", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в столичном регионе рекорд по осадкам все-таки состоялся.
"В Подмосковье больше всего выпало в Можайске
– 26 миллиметров, что является для этого города и для 30 ноября абсолютным рекордом по суточному количеству осадков за всю историю метеонаблюдений. В Волоколамске
в осадкомеры попало – 18 миллиметров, в Клину
– 16 миллиметров", - сообщил Тишковец.
Метеоролог уточнил, что это еще не окончательные цифры, поскольку они были зафиксированы по состоянию на 18.00 мск. До конца текущего дня выпадет еще 3 миллиметра осадков.