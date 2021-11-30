https://ria.ru/20211130/dozhd-1761547047.html

В последний день осени в Москве прошел сильнейший за 69 лет дождь

В последний день осени в Москве прошел сильнейший за 69 лет дождь - РИА Новости, 30.11.2021

В последний день осени в Москве прошел сильнейший за 69 лет дождь

В Москве 30 ноября 2021 года стал самым влажным за последние 69 лет, а в Подмосковье установлен абсолютный суточный рекорд осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:27

2021-11-30T21:27

2021-11-30T21:27

общество

волоколамск

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве 30 ноября 2021 года стал самым влажным за последние 69 лет, а в Подмосковье установлен абсолютный суточный рекорд осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал осени ознаменовался сильнейшими осадками с 1952 года. Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 миллиметров осадков, на другой московской метеостанции, Балчуге, – 19 миллиметров, в Тушино – 17 миллиметров при месячной норме 58 миллиметров. То есть, в Москве выпало от 25% до 32% от всего месячного объема небесной влаги. Таким образом, за последние 69 лет 30 ноября 2021 года, как и прогнозировалось, стал самым влажным днем в климатической статистике, уступив только 1952 году, когда было 25,4 миллиметров", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в столичном регионе рекорд по осадкам все-таки состоялся."В Подмосковье больше всего выпало в Можайске – 26 миллиметров, что является для этого города и для 30 ноября абсолютным рекордом по суточному количеству осадков за всю историю метеонаблюдений. В Волоколамске в осадкомеры попало – 18 миллиметров, в Клину – 16 миллиметров", - сообщил Тишковец.Метеоролог уточнил, что это еще не окончательные цифры, поскольку они были зафиксированы по состоянию на 18.00 мск. До конца текущего дня выпадет еще 3 миллиметра осадков.

https://ria.ru/20211130/predzime-1761500750.html

волоколамск

московская область (подмосковье)

москва

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общество, волоколамск, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец