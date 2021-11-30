06:22 30.11.2021 (обновлено: 09:47 30.11.2021)
На Москву обрушился сильнейший за 69 лет дождь
На Москву обрушился сильнейший за последние 69 лет дождь
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве со вчерашнего вечера начался сильный дождь, передает корреспондент РИА Новости; синоптики ожидают, что генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на столицу самые сильные осадки за последние 69 лет.
Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве, по уточненному расчету, выпадет до 23 миллиметров осадков, что составляет 40% месячной нормы — два ведра воды на квадратный метр.
По словам синоптика, интенсивные обложные дожди будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.
"Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр", - рассказал собеседник агентства.
По данным столичного комплекса городского хозяйства, уровень свежевыпавшего снега местами может достигнуть двух сантиметров. Падение температуры ниже нуля грозит обернуться гололедицей.
Городские службы Москвы еще накануне перевели в режим повышенной готовности. Круглосуточно дежурят аварийные бригады, а в местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад "Мосводостока". Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.
Горожанам по возможности рекомендуют оставаться дома, а на улице быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, управляя автотранспортом, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.