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На Москву обрушился сильнейший за 69 лет дождь

На Москву обрушился сильнейший за 69 лет дождь - РИА Новости, 30.11.2021

На Москву обрушился сильнейший за 69 лет дождь

В Москве со вчерашнего вечера начался сильный дождь, передает корреспондент РИА Новости; синоптики ожидают, что генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T06:22

2021-11-30T06:22

2021-11-30T09:47

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве со вчерашнего вечера начался сильный дождь, передает корреспондент РИА Новости; синоптики ожидают, что генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на столицу самые сильные осадки за последние 69 лет.Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве, по уточненному расчету, выпадет до 23 миллиметров осадков, что составляет 40% месячной нормы — два ведра воды на квадратный метр.По словам синоптика, интенсивные обложные дожди будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.По данным столичного комплекса городского хозяйства, уровень свежевыпавшего снега местами может достигнуть двух сантиметров. Падение температуры ниже нуля грозит обернуться гололедицей.Городские службы Москвы еще накануне перевели в режим повышенной готовности. Круглосуточно дежурят аварийные бригады, а в местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад "Мосводостока". Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.Горожанам по возможности рекомендуют оставаться дома, а на улице быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, управляя автотранспортом, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20211129/moskva-1761311740.html

москва

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Последний день осени: на Москву обрушился ливень Последний день осени: на Москву обрушился ливень 2021-11-30T06:22 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений тишковец