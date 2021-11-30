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В Донецке открыли Русский дом
В Донецке открыли Русский дом - РИА Новости, 30.11.2021
В Донецке открыли Русский дом
Русский дом открыли в Донецке для дальнейшего укрепления связей с РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:35
2021-11-30T12:35
в мире
донецк (донецкая область)
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Русский дом открыли в Донецке для дальнейшего укрепления связей с РФ, передает корреспондент РИА Новости.Русский дом был открыт по инициативе русской гуманитарной миссии и центра молодёжных инициатив самопровозглашённой Донецкой народной республики. Участие в торжественном открытии принял глава ДНР Денис Пушилин."С каждым годом крепнут связи с РФ. Мы все знаем, сколько сделано в политической, гуманитарной и экономической сферах в этом направлении. Сегодня очередной этап в этом процессе ознаменуется открытием Русского дома в Донецке, который станет ещё одним центром для сохранения нашей исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории", - сказал Пушилин перед открытием.Гендиректор русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук отметил, что проект будет направлен на реализацию культурно-просветительских и образовательных программ."Русский дом станет площадкой для обобщения, объединения усилий и налаживания новых контактов, воплощения новых идей, социальных стартапов и решений, направленных на улучшение качества жизни жителей республики и расширения горизонтов возможностей", - сказал Шевчук на мероприятии.Он добавил, что запустить подобный проект планируют и в Луганске в начале следующего года.
https://ria.ru/20211128/ukraina-1761139438.html
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в мире, донецк (донецкая область), денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
12:35 30.11.2021
 
В Донецке открыли Русский дом

В Донецке открыли Русский дом для дальнейшего укрепления связей с Россией

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрохожие в центре Донецка
Прохожие в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Русский дом открыли в Донецке для дальнейшего укрепления связей с РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Русский дом был открыт по инициативе русской гуманитарной миссии и центра молодёжных инициатив самопровозглашённой Донецкой народной республики. Участие в торжественном открытии принял глава ДНР Денис Пушилин.
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"С каждым годом крепнут связи с РФ. Мы все знаем, сколько сделано в политической, гуманитарной и экономической сферах в этом направлении. Сегодня очередной этап в этом процессе ознаменуется открытием Русского дома в Донецке, который станет ещё одним центром для сохранения нашей исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории", - сказал Пушилин перед открытием.
Гендиректор русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук отметил, что проект будет направлен на реализацию культурно-просветительских и образовательных программ.
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"Русский дом станет площадкой для обобщения, объединения усилий и налаживания новых контактов, воплощения новых идей, социальных стартапов и решений, направленных на улучшение качества жизни жителей республики и расширения горизонтов возможностей", - сказал Шевчук на мероприятии.
Он добавил, что запустить подобный проект планируют и в Луганске в начале следующего года.
 
В миреДонецк (Донецкая область)Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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