https://ria.ru/20211130/donetsk-1761427472.html

В Донецке открыли Русский дом

В Донецке открыли Русский дом - РИА Новости, 30.11.2021

В Донецке открыли Русский дом

Русский дом открыли в Донецке для дальнейшего укрепления связей с РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:35

2021-11-30T12:35

2021-11-30T12:35

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донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Русский дом открыли в Донецке для дальнейшего укрепления связей с РФ, передает корреспондент РИА Новости.Русский дом был открыт по инициативе русской гуманитарной миссии и центра молодёжных инициатив самопровозглашённой Донецкой народной республики. Участие в торжественном открытии принял глава ДНР Денис Пушилин."С каждым годом крепнут связи с РФ. Мы все знаем, сколько сделано в политической, гуманитарной и экономической сферах в этом направлении. Сегодня очередной этап в этом процессе ознаменуется открытием Русского дома в Донецке, который станет ещё одним центром для сохранения нашей исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории", - сказал Пушилин перед открытием.Гендиректор русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук отметил, что проект будет направлен на реализацию культурно-просветительских и образовательных программ."Русский дом станет площадкой для обобщения, объединения усилий и налаживания новых контактов, воплощения новых идей, социальных стартапов и решений, направленных на улучшение качества жизни жителей республики и расширения горизонтов возможностей", - сказал Шевчук на мероприятии.Он добавил, что запустить подобный проект планируют и в Луганске в начале следующего года.

https://ria.ru/20211128/ukraina-1761139438.html

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

россия

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в мире, донецк (донецкая область), денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия