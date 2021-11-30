https://ria.ru/20211130/dom-1761467527.html

Путин посетит "Дом культуры "ГЭС-2" в Москве

Путин посетит "Дом культуры "ГЭС-2" в Москве - РИА Новости, 30.11.2021

Путин посетит "Дом культуры "ГЭС-2" в Москве

Президент России Владимир Путин 1 декабря посетит открывающийся культурный центр искусства "Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в Москве, сообщает... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:04

2021-11-30T15:04

2021-11-30T15:12

культура

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дом культуры "гэс-2"

леонид михельсон

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 декабря посетит открывающийся культурный центр искусства "Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в Москве, сообщает пресс-служба Кремля."Первого декабря Владимир Путин посетит открывающийся культурный центр искусства "Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной Москвы. Здание ГЭС-2 было построено к 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова и являлось одной из старейших электростанций Москвы. В 2009-м объекту был присвоен статус памятника архитектуры, в 2014-м его приобрел фонд современного искусства V-А-С", - говорится в сообщении.Отмечается, что фонд, основанный Леонидом Михельсоном, пригласил студию Ренцо Пьяно Билдинг сделать из электростанции, снабжавшей энергией объекты московской городской инфраструктуры почти 100 лет, новое культурное пространство, вмещающее в себя выставочные площадки, авторские мастерские, студии резиденций художников.

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москва, владимир путин, новости культуры, дом культуры "гэс-2", леонид михельсон