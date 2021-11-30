https://ria.ru/20211130/dollar-1761480872.html
Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин
Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин
Значение доллара как резервной валюты подрывает сама политика властей США, например, Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:51
2021-11-30T15:51
2021-11-30T16:28
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
сша
россия
экономика
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Значение доллара как резервной валюты подрывает сама политика властей США, например, Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, и тенденция ухода от доллара продолжится, если Вашингтон не изменит свою политику, считает президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что Россия не хочет уходить от расчетов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в американской валюте. Но, добавил Путин, США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса. "Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить (от доллара - ред.). Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом", - добавил он.По его словам, в мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. "Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом", - сказал Путин.Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях."На сегодняшний день, наверное, основной тренд - это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет"."Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет - не захочет и не надо, будем сокращать", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211116/dorozhe-1759212405.html
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сша, россия, экономика, в мире, владимир путин
15:51 30.11.2021 (обновлено: 16:28 30.11.2021)
Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин
Путин: Россия не отказывается от доллара, но его использование будет сокращаться
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Значение доллара как резервной валюты подрывает сама политика властей США
, например, Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, и тенденция ухода от доллара продолжится, если Вашингтон
не изменит свою политику, считает президент России Владимир Путин
.
"Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет. Просто я говорил о том, что политика властей, политических властей США, подрывает доллар, и нас, допустим, выталкивает из долларовой зоны", - сказал Путин, выступая во вторник на пленарном заседании форума "Россия зовет!".
Он подчеркнул, что Россия
не хочет уходить от расчетов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в американской валюте. Но, добавил Путин, США не дают Москве
возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса. "Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить (от доллара - ред.). Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом", - добавил он.
По его словам, в мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. "Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом", - сказал Путин.
Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях.
"На сегодняшний день, наверное, основной тренд - это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет".
"Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет - не захочет и не надо, будем сокращать", - добавил Путин.