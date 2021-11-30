https://ria.ru/20211130/dollar-1761480872.html

Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин

Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021

Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин

Значение доллара как резервной валюты подрывает сама политика властей США, например, Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:51

2021-11-30T15:51

2021-11-30T16:28

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Значение доллара как резервной валюты подрывает сама политика властей США, например, Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, и тенденция ухода от доллара продолжится, если Вашингтон не изменит свою политику, считает президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что Россия не хочет уходить от расчетов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в американской валюте. Но, добавил Путин, США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса. "Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить (от доллара - ред.). Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом", - добавил он.По его словам, в мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. "Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом", - сказал Путин.Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях."На сегодняшний день, наверное, основной тренд - это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет"."Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет - не захочет и не надо, будем сокращать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211116/dorozhe-1759212405.html

https://ria.ru/20211129/rubl-1761200960.html

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сша, россия, экономика, в мире, владимир путин