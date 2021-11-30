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https://ria.ru/20211130/dollar-1761480872.html
Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин
Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин
Значение доллара как резервной валюты подрывает сама политика властей США, например, Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:51
2021-11-30T16:28
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
сша
россия
экономика
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Значение доллара как резервной валюты подрывает сама политика властей США, например, Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, и тенденция ухода от доллара продолжится, если Вашингтон не изменит свою политику, считает президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что Россия не хочет уходить от расчетов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в американской валюте. Но, добавил Путин, США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса. "Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить (от доллара - ред.). Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом", - добавил он.По его словам, в мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. "Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом", - сказал Путин.Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях."На сегодняшний день, наверное, основной тренд - это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет"."Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет - не захочет и не надо, будем сокращать", - добавил Путин.
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сша, россия, экономика, в мире, владимир путин
15:51 30.11.2021 (обновлено: 16:28 30.11.2021)
 
Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий США, заявил Путин

Путин: Россия не отказывается от доллара, но его использование будет сокращаться

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Значение доллара как резервной валюты подрывает сама политика властей США, например, Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах со своими партнерами, и тенденция ухода от доллара продолжится, если Вашингтон не изменит свою политику, считает президент России Владимир Путин.
"Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет. Просто я говорил о том, что политика властей, политических властей США, подрывает доллар, и нас, допустим, выталкивает из долларовой зоны", - сказал Путин, выступая во вторник на пленарном заседании форума "Россия зовет!".
Он подчеркнул, что Россия не хочет уходить от расчетов в долларах и основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в американской валюте. Но, добавил Путин, США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса. "Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить (от доллара - ред.). Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом", - добавил он.
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По его словам, в мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. "Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом", - сказал Путин.
Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях.
"На сегодняшний день, наверное, основной тренд - это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет".
"Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет - не захочет и не надо, будем сокращать", - добавил Путин.
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