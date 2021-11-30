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Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России, считает Додон
Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России, считает Додон - РИА Новости, 01.12.2021
Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России, считает Додон
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что Запад может выступать за разморозку приднестровского конфликта, чтобы дестабилизировать ситуацию РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T22:53
2021-12-01T10:35
в мире
сша
молдавия
игорь додон
джон болтон
россия
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что Запад может выступать за разморозку приднестровского конфликта, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать нестабильность вокруг России.Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье, опубликованной изданием 19Fortyfive, призвал к развязке вялотекущих конфликтов. В частности, он заявил, что "одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России"."Разморозка конфликтов на постсоветском пространстве направлена против России, Западу нужно создать пояс нестабильности вокруг России. Вопрос в том, хватит ли маленьким странам мозгов, чтобы не стать пушечным мясом, не участвовать в этих конфликтах", — заявил Додон в эфире телеканала "Первый в Молдове".Он отметил, что пока идет холодная геополитическая война на уровне санкций и деклараций; при этом Додон опасается, что на Западе "хотят дестабилизации в Приднестровье". Он выразил надежду, что вместо этого власти смогут наладить и укрепить отношения с Россией.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211119/pridnestrove-1759792925.html
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в мире, сша, молдавия, игорь додон, джон болтон, россия
22:53 30.11.2021 (обновлено: 10:35 01.12.2021)
 
Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России, считает Додон

Экс-президент Молдавии Додон: Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что Запад может выступать за разморозку приднестровского конфликта, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать нестабильность вокруг России.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье, опубликованной изданием 19Fortyfive, призвал к развязке вялотекущих конфликтов. В частности, он заявил, что "одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России".
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"Разморозка конфликтов на постсоветском пространстве направлена против России, Западу нужно создать пояс нестабильности вокруг России. Вопрос в том, хватит ли маленьким странам мозгов, чтобы не стать пушечным мясом, не участвовать в этих конфликтах", — заявил Додон в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он отметил, что пока идет холодная геополитическая война на уровне санкций и деклараций; при этом Додон опасается, что на Западе "хотят дестабилизации в Приднестровье". Он выразил надежду, что вместо этого власти смогут наладить и укрепить отношения с Россией.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреСШАМолдавияИгорь ДодонДжон БолтонРоссия
 
 
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