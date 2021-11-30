22:53 30.11.2021 (обновлено: 10:35 01.12.2021)
Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России, считает Додон
Экс-президент Молдавии Додон: Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон
КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что Запад может выступать за разморозку приднестровского конфликта, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать нестабильность вокруг России.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье, опубликованной изданием 19Fortyfive, призвал к развязке вялотекущих конфликтов. В частности, он заявил, что "одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России".
"Разморозка конфликтов на постсоветском пространстве направлена против России, Западу нужно создать пояс нестабильности вокруг России. Вопрос в том, хватит ли маленьким странам мозгов, чтобы не стать пушечным мясом, не участвовать в этих конфликтах", — заявил Додон в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он отметил, что пока идет холодная геополитическая война на уровне санкций и деклараций; при этом Додон опасается, что на Западе "хотят дестабилизации в Приднестровье". Он выразил надежду, что вместо этого власти смогут наладить и укрепить отношения с Россией.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.