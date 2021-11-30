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В Москве упавшее из-за ветра дерево повредило три автомобиля
В Москве упавшее из-за ветра дерево повредило три автомобиля - РИА Новости, 30.11.2021
В Москве упавшее из-за ветра дерево повредило три автомобиля
Дерево упало под натиском сильного ветра на три припаркованных автомобиля на северо-западе Москвы, всего в разных районах города зарегистрировано падение пяти... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:41
2021-11-30T11:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дерево упало под натиском сильного ветра на три припаркованных автомобиля на северо-западе Москвы, всего в разных районах города зарегистрировано падение пяти деревьев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома номер 5 на Новохорошевском проезде дерево упало на три автомобиля", - сказал собеседник агентства, добавив, что машины сильно не пострадали. По его словам, в экстренные службы пока поступила информация о падении пяти деревьев, в том числе на проезжую часть Большой Грузинской улицы.
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происшествия, москва
11:41 30.11.2021 (обновлено: 11:45 30.11.2021)
 
В Москве упавшее из-за ветра дерево повредило три автомобиля

В Москве из-за сильного ветра упало пять деревьев, одно из них повредило три автомобиля

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дерево упало под натиском сильного ветра на три припаркованных автомобиля на северо-западе Москвы, всего в разных районах города зарегистрировано падение пяти деревьев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома номер 5 на Новохорошевском проезде дерево упало на три автомобиля", - сказал собеседник агентства, добавив, что машины сильно не пострадали. По его словам, в экстренные службы пока поступила информация о падении пяти деревьев, в том числе на проезжую часть Большой Грузинской улицы.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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ПроисшествияМосква
 
 
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