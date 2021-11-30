https://ria.ru/20211130/derevo-1761416095.html

В Москве упавшее из-за ветра дерево повредило три автомобиля

В Москве упавшее из-за ветра дерево повредило три автомобиля - РИА Новости, 30.11.2021

В Москве упавшее из-за ветра дерево повредило три автомобиля

Дерево упало под натиском сильного ветра на три припаркованных автомобиля на северо-западе Москвы, всего в разных районах города зарегистрировано падение пяти... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:41

2021-11-30T11:41

2021-11-30T11:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дерево упало под натиском сильного ветра на три припаркованных автомобиля на северо-западе Москвы, всего в разных районах города зарегистрировано падение пяти деревьев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома номер 5 на Новохорошевском проезде дерево упало на три автомобиля", - сказал собеседник агентства, добавив, что машины сильно не пострадали. По его словам, в экстренные службы пока поступила информация о падении пяти деревьев, в том числе на проезжую часть Большой Грузинской улицы.

https://ria.ru/20211130/veter-1761397297.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва