https://ria.ru/20211130/davlenie-1761538764.html

В США назвали давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным

В США назвали давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным - РИА Новости, 30.11.2021

В США назвали давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает "уместным" оказать финансовое давление на правительство РФ в связи с приписываемым Москве наращиванием... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:09

2021-11-30T20:09

2021-11-30T20:09

в мире

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джанет йеллен

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает "уместным" оказать финансовое давление на правительство РФ в связи с приписываемым Москве наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.В ходе слушаний в сенате США конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен, выразив надежду, что та "направит мощный посыл" правительству РФ о возможности оказания "мощного финансового давления" на Москву в связи со сложившейся напряженностью на российско-украинской границе."Я согласна. Это будет уместно", - отреагировала Йеллен.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html

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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, нато, джанет йеллен, министерство финансов сша, россия