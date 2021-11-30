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В США назвали давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным
В США назвали давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным - РИА Новости, 30.11.2021
В США назвали давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает "уместным" оказать финансовое давление на правительство РФ в связи с приписываемым Москве наращиванием... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:09
2021-11-30T20:09
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
нато
джанет йеллен
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает "уместным" оказать финансовое давление на правительство РФ в связи с приписываемым Москве наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.В ходе слушаний в сенате США конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен, выразив надежду, что та "направит мощный посыл" правительству РФ о возможности оказания "мощного финансового давления" на Москву в связи со сложившейся напряженностью на российско-украинской границе."Я согласна. Это будет уместно", - отреагировала Йеллен.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, нато, джанет йеллен, министерство финансов сша, россия
20:09 30.11.2021
 
В США назвали давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным

Глава Минфина США Йеллен сочла давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает "уместным" оказать финансовое давление на правительство РФ в связи с приписываемым Москве наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.
В ходе слушаний в сенате США конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен, выразив надежду, что та "направит мощный посыл" правительству РФ о возможности оказания "мощного финансового давления" на Москву в связи со сложившейся напряженностью на российско-украинской границе.
"Я согласна. Это будет уместно", - отреагировала Йеллен.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 14:33
Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России
 
В миреУкраинаКиевСШАДмитрий ПесковНАТОДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАРоссия
 
 
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