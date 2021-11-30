https://ria.ru/20211130/davlenie-1761380068.html
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление - РИА Новости, 30.11.2021
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Синоптики зарегистрировали в Москве рекордно низкое атмосферное давление, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:53
2021-11-30T07:53
2021-11-30T10:56
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Синоптики зарегистрировали в Москве рекордно низкое атмосферное давление, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Атмосферное давление сейчас <...> 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров", — добавил собеседник агентства.Со вчерашнего дня в городе идет дождь. Специалисты ожидают, что генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на столицу самый сильный дождь со снегом за последние 69 лет.По расчетам ведущего сотрудника "Фобоса" Евгения Тишковца, в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы (два ведра воды на квадратный метр).Городские службы еще накануне перевели в режим повышенной готовности.
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общество, москва, погода, михаил леус
07:53 30.11.2021 (обновлено: 10:56 30.11.2021)
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Синоптики зарегистрировали в Москве
рекордно низкое атмосферное давление, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус
.
"Атмосферное давление сейчас <...> 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров", — добавил собеседник агентства.
Со вчерашнего дня в городе идет дождь. Специалисты ожидают, что генуэзский циклон "Бенедикт" во вторник обрушит на столицу самый сильный дождь со снегом за последние 69 лет.
По расчетам ведущего сотрудника "Фобоса" Евгения Тишковца, в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы (два ведра воды на квадратный метр).
Городские службы еще накануне перевели в режим повышенной готовности.