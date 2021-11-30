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Эксперт дал пять советов по защите личных данных
Эксперт дал пять советов по защите личных данных - РИА Новости, 30.11.2021
Эксперт дал пять советов по защите личных данных
Внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:30
2021-11-30T03:30
технологии
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование помогут защитить данные от утечек в сети, рассказал РИА Новости эксперт Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев в преддверии международного дня защиты информации, который отмечается во вторник.Второй совет – это настройка автоматического обновления ПО. "Архитектура приложений постоянно развивается и усложняется. Чтобы этого не допустить, разработчики практически в каждом обновлении исправляют проблемы безопасности – выпускают патчи. Сообщество хакеров внимательно следит за этим, ведь если вышел патч, закрывающий уязвимость, то можно атаковать тех, кто не успел обновиться и все еще уязвим", - пояснил он.По словам Кубарева, большинство кибератак содержат элементы фишинга, например, для получения доступа к банковским данным создают поддельные сайты с сенсационными распродажами и ограниченным сроком действия предложения. "Торопиться вводить данные банковской карты не следует – введите название онлайн-сервиса в строке поисковой системы. Механизмы поиска не позволят мошенническим ресурсам появиться среди первых результатов. Там будет ссылка на официальный сайт, на котором можно проверить наличие предложения и воспользоваться им", - советует он.Утекать информация может также через учетные записи, например, если логин/email есть в публичном доступе, а пароль легко подбирается, предупредил эксперт. "Поэтому следует использовать длинные пароли, состоящие из букв разного регистра, цифр и символов. При этом нельзя использовать один и тот же пароль для входа в разные учетные записи, сейчас довольно большой выбор кроссплатформенных менеджеров паролей, которые упростят вам жизнь", - отметил Кубарев.Пятый совет - резервное копирование данных, так как при успешной атаке программы-вымогателя, данные на устройстве пользователя будут зашифрованы, а за ключи дешифрования злоумышленники потребуют выкуп, причем оплата не является гарантией возврата данных, заключил он.
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технологии, россия
03:30 30.11.2021
 
Эксперт дал пять советов по защите личных данных

Эксперт "Ростелеком-Солар" Кубарев дал пять советов по защите личных данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование помогут защитить данные от утечек в сети, рассказал РИА Новости эксперт Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев в преддверии международного дня защиты информации, который отмечается во вторник.
"Будьте осторожны при скачивании программ на ПК и смартфоны. Не следует устанавливать ПО из непроверенных источников. Существует риск скачать вредонос, который будет втайне передавать все данные с устройства на сервер хозяина, внимательно читайте пользовательское соглашение. Ситуация, когда программа запрашивает доступ к медиабиблиотеке, микрофону или камере, но для выполнения функций это не требуется, должна насторожить", - сказал эксперт.
Второй совет – это настройка автоматического обновления ПО. "Архитектура приложений постоянно развивается и усложняется. Чтобы этого не допустить, разработчики практически в каждом обновлении исправляют проблемы безопасности – выпускают патчи. Сообщество хакеров внимательно следит за этим, ведь если вышел патч, закрывающий уязвимость, то можно атаковать тех, кто не успел обновиться и все еще уязвим", - пояснил он.
По словам Кубарева, большинство кибератак содержат элементы фишинга, например, для получения доступа к банковским данным создают поддельные сайты с сенсационными распродажами и ограниченным сроком действия предложения. "Торопиться вводить данные банковской карты не следует – введите название онлайн-сервиса в строке поисковой системы. Механизмы поиска не позволят мошенническим ресурсам появиться среди первых результатов. Там будет ссылка на официальный сайт, на котором можно проверить наличие предложения и воспользоваться им", - советует он.
Утекать информация может также через учетные записи, например, если логин/email есть в публичном доступе, а пароль легко подбирается, предупредил эксперт. "Поэтому следует использовать длинные пароли, состоящие из букв разного регистра, цифр и символов. При этом нельзя использовать один и тот же пароль для входа в разные учетные записи, сейчас довольно большой выбор кроссплатформенных менеджеров паролей, которые упростят вам жизнь", - отметил Кубарев.
Пятый совет - резервное копирование данных, так как при успешной атаке программы-вымогателя, данные на устройстве пользователя будут зашифрованы, а за ключи дешифрования злоумышленники потребуют выкуп, причем оплата не является гарантией возврата данных, заключил он.
Карта и смартфон - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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