https://ria.ru/20211130/dannye-1761374703.html

Эксперт дал пять советов по защите личных данных

Эксперт дал пять советов по защите личных данных - РИА Новости, 30.11.2021

Эксперт дал пять советов по защите личных данных

Внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T03:30

2021-11-30T03:30

2021-11-30T03:30

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148803/07/1488030776_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_d7b4eb57ae4883c400cf5c3509c0e99a.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование помогут защитить данные от утечек в сети, рассказал РИА Новости эксперт Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев в преддверии международного дня защиты информации, который отмечается во вторник.Второй совет – это настройка автоматического обновления ПО. "Архитектура приложений постоянно развивается и усложняется. Чтобы этого не допустить, разработчики практически в каждом обновлении исправляют проблемы безопасности – выпускают патчи. Сообщество хакеров внимательно следит за этим, ведь если вышел патч, закрывающий уязвимость, то можно атаковать тех, кто не успел обновиться и все еще уязвим", - пояснил он.По словам Кубарева, большинство кибератак содержат элементы фишинга, например, для получения доступа к банковским данным создают поддельные сайты с сенсационными распродажами и ограниченным сроком действия предложения. "Торопиться вводить данные банковской карты не следует – введите название онлайн-сервиса в строке поисковой системы. Механизмы поиска не позволят мошенническим ресурсам появиться среди первых результатов. Там будет ссылка на официальный сайт, на котором можно проверить наличие предложения и воспользоваться им", - советует он.Утекать информация может также через учетные записи, например, если логин/email есть в публичном доступе, а пароль легко подбирается, предупредил эксперт. "Поэтому следует использовать длинные пароли, состоящие из букв разного регистра, цифр и символов. При этом нельзя использовать один и тот же пароль для входа в разные учетные записи, сейчас довольно большой выбор кроссплатформенных менеджеров паролей, которые упростят вам жизнь", - отметил Кубарев.Пятый совет - резервное копирование данных, так как при успешной атаке программы-вымогателя, данные на устройстве пользователя будут зашифрованы, а за ключи дешифрования злоумышленники потребуют выкуп, причем оплата не является гарантией возврата данных, заключил он.

https://ria.ru/20211103/shantazh-1757470339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия