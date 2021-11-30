https://ria.ru/20211130/chudes-1761475110.html
Первый канал перезапустит "Поле чудес"
Первый канал перезапустит "Поле чудес" - РИА Новости, 30.11.2021
Первый канал перезапустит "Поле чудес"
Шоу "Поле чудес" перезапустят с новым названием, сообщили в пресс-службе Первого канала. Отмечается, что было принято решение не продлевать контракт с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:49
2021-11-30T15:49
2021-11-30T16:13
шоубиз
шоу-бизнес
леонид якубович
анатолий лысенко
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шоу "Поле чудес" перезапустят с новым названием, сообщили в пресс-службе Первого канала. Отмечается, что было принято решение не продлевать контракт с производителем проекта, телекомпанией "ВИД". Причина – "нецелесообразность заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях".Телеканал договорился с CBS о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune (американский аналог, с котрого частично скопировали российское капитал-шоу). С января 2022 года в эфир будет выходить программа с новым названием – "Наше Поле Чудес". Леонид Якубович останется в роли ведущего."Поле чудес" была создана Владом Листьевым и Анатолием Лысенко в 1990 году. Вторым прототипом передачи стала программа The Price Is Right.Ранее Якубович ответил Прохору Шаляпину, который пожелал заменить его в "Поле чудес".
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шоу-бизнес, леонид якубович, анатолий лысенко
15:49 30.11.2021 (обновлено: 16:13 30.11.2021)
Первый канал перезапустит "Поле чудес"
Первый канал перезапустит шоу "Поле чудес" в 2022 году с новым названием
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шоу "Поле чудес" перезапустят с новым названием, сообщили в пресс-службе Первого канала. Отмечается, что было принято решение не продлевать контракт с производителем проекта, телекомпанией "ВИД". Причина – "нецелесообразность заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях".
Телеканал договорился с CBS о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune (американский аналог, с котрого частично скопировали российское капитал-шоу).
С января 2022 года в эфир будет выходить программа с новым названием – "Наше Поле Чудес". Леонид Якубович останется в роли ведущего.
"Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю", – отметил Якубович.
"Поле чудес" была создана Владом Листьевым и Анатолием Лысенко в 1990 году. Вторым прототипом передачи стала программа The Price Is Right.
Ранее Якубович ответил
Прохору Шаляпину, который пожелал заменить его в "Поле чудес".