https://ria.ru/20211130/chudes-1761475110.html

Первый канал перезапустит "Поле чудес"

Первый канал перезапустит "Поле чудес" - РИА Новости, 30.11.2021

Первый канал перезапустит "Поле чудес"

Шоу "Поле чудес" перезапустят с новым названием, сообщили в пресс-службе Первого канала. Отмечается, что было принято решение не продлевать контракт с... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:49

2021-11-30T15:49

2021-11-30T16:13

шоубиз

шоу-бизнес

леонид якубович

анатолий лысенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503570_143:0:1809:937_1920x0_80_0_0_d6d7881b5c3169334c89f8cd2e44253f.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шоу "Поле чудес" перезапустят с новым названием, сообщили в пресс-службе Первого канала. Отмечается, что было принято решение не продлевать контракт с производителем проекта, телекомпанией "ВИД". Причина – "нецелесообразность заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях".Телеканал договорился с CBS о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune (американский аналог, с котрого частично скопировали российское капитал-шоу). С января 2022 года в эфир будет выходить программа с новым названием – "Наше Поле Чудес". Леонид Якубович останется в роли ведущего."Поле чудес" была создана Владом Листьевым и Анатолием Лысенко в 1990 году. Вторым прототипом передачи стала программа The Price Is Right.Ранее Якубович ответил Прохору Шаляпину, который пожелал заменить его в "Поле чудес".

https://ria.ru/20211007/pole-1753503696.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, леонид якубович, анатолий лысенко