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Шоубиз
https://ria.ru/20201214/yakubovich-1589134560.html
Якубович ответил Шаляпину, пожелавшему заменить его в "Поле чудес"
Якубович ответил Шаляпину, пожелавшему заменить его в "Поле чудес"
Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с News.ru прокомментировал слова Прохора Шаляпина о желании вести шоу "Поле чудес". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:10
2020-12-14T15:10
шоубиз
прохор шаляпин
россия
"поле чудес"
звезды
леонид якубович
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с News.ru прокомментировал слова Прохора Шаляпина о желании вести шоу "Поле чудес"."Что меня спрашивать? Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое", — заявил Якубович.Он также добавил, что сейчас существование телепередачи напрямую зависит от интереса зрителей.Ранее Прохор Шаляпин рассказал "Пятому каналу", что с детства мечтает стать ведущим "Поля чудес". Певец признался, что его привлекает аудитория программы, а также предложил заменить разговоры с участниками шоу исполнением народных песен.
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прохор шаляпин, россия, "поле чудес", звезды, леонид якубович, общество

Якубович ответил Шаляпину, пожелавшему заменить его в "Поле чудес"

15:10 14.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Леонид Якубович
Телеведущий Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с News.ru прокомментировал слова Прохора Шаляпина о желании вести шоу "Поле чудес".
"Что меня спрашивать? Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое", — заявил Якубович.
Он также добавил, что сейчас существование телепередачи напрямую зависит от интереса зрителей.
Ранее Прохор Шаляпин рассказал "Пятому каналу", что с детства мечтает стать ведущим "Поля чудес". Певец признался, что его привлекает аудитория программы, а также предложил заменить разговоры с участниками шоу исполнением народных песен.
Л.Якубович на праздновании своего 60-ти летия - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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ШоубизПрохор ШаляпинРоссия"Поле чудес"звездыЛеонид ЯкубовичОбщество
 
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