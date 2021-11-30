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Чернышенко оценил важность саммита НЦМУ
Чернышенко оценил важность саммита НЦМУ - РИА Новости, 30.11.2021
Чернышенко оценил важность саммита НЦМУ
Первый интеграционный саммит научных центров в сфере здравоохранения (НЦМУ) станет площадкой для обсуждения новейших исследований в области медицины, говорится... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:40
2021-11-30T11:40
общество
здравоохранение
российская академия наук
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первый интеграционный саммит научных центров в сфере здравоохранения (НЦМУ) станет площадкой для обсуждения новейших исследований в области медицины, говорится в приветственном обращении вице-премьера Дмитрия Чернышенко участникам интеграционного саммита "Научные центры мирового уровня".По словам Чернышенко, миссия саммита - определить пути и механизмы по созданию единой системы подготовки кадров для медицины будущего в условиях цифровой экономики. Итоги будут способствовать переходу практического здравоохранения России на новый уровень, отметил вице-премьер.Саммит, приуроченный к Году науки и технологий, проходит с 30 ноября по 1 декабря. Председатель (переходящая от саммита к саммиту должность)- ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, сопредседатели - гендиректор НМИЦ им. В.А. Алмазова, президент "Российского кардиологического общества" Евгений ШЛЯХТО, директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Мокрышева и директор Института физиологии имени И. П. Павлова Людмила Филаретова.
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общество, здравоохранение, российская академия наук, дмитрий чернышенко, россия
11:40 30.11.2021
 
Чернышенко оценил важность саммита НЦМУ

Чернышенко: саммит НЦМУ станет площадкой для обсуждения новейших исследований в медицине

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первый интеграционный саммит научных центров в сфере здравоохранения (НЦМУ) станет площадкой для обсуждения новейших исследований в области медицины, говорится в приветственном обращении вице-премьера Дмитрия Чернышенко участникам интеграционного саммита "Научные центры мирового уровня".
"В этом году столь масштабное и амбициозное мероприятие пройдет впервые, но уверен, оно станет эффективной площадкой для обмена опытом и обсуждения новейших исследований и разработок в сфере медицинских технологий", - сказано в приветствии.
По словам Чернышенко, миссия саммита - определить пути и механизмы по созданию единой системы подготовки кадров для медицины будущего в условиях цифровой экономики. Итоги будут способствовать переходу практического здравоохранения России на новый уровень, отметил вице-премьер.
Саммит, приуроченный к Году науки и технологий, проходит с 30 ноября по 1 декабря. Председатель (переходящая от саммита к саммиту должность)- ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, сопредседатели - гендиректор НМИЦ им. В.А. Алмазова, президент "Российского кардиологического общества" Евгений ШЛЯХТО, директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Мокрышева и директор Института физиологии имени И. П. Павлова Людмила Филаретова.
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 11:12
Чернышенко заявил об увеличении бюджетных мест в вузах по направлениям ИИ
 
ОбществоЗдравоохранениеРоссийская академия наукДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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