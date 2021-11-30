https://ria.ru/20211130/chernyshenko-1761415715.html

Чернышенко оценил важность саммита НЦМУ

Чернышенко оценил важность саммита НЦМУ - РИА Новости, 30.11.2021

Чернышенко оценил важность саммита НЦМУ

Первый интеграционный саммит научных центров в сфере здравоохранения (НЦМУ) станет площадкой для обсуждения новейших исследований в области медицины, говорится... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:40

2021-11-30T11:40

2021-11-30T11:40

общество

здравоохранение

российская академия наук

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первый интеграционный саммит научных центров в сфере здравоохранения (НЦМУ) станет площадкой для обсуждения новейших исследований в области медицины, говорится в приветственном обращении вице-премьера Дмитрия Чернышенко участникам интеграционного саммита "Научные центры мирового уровня".По словам Чернышенко, миссия саммита - определить пути и механизмы по созданию единой системы подготовки кадров для медицины будущего в условиях цифровой экономики. Итоги будут способствовать переходу практического здравоохранения России на новый уровень, отметил вице-премьер.Саммит, приуроченный к Году науки и технологий, проходит с 30 ноября по 1 декабря. Председатель (переходящая от саммита к саммиту должность)- ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, сопредседатели - гендиректор НМИЦ им. В.А. Алмазова, президент "Российского кардиологического общества" Евгений ШЛЯХТО, директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Мокрышева и директор Института физиологии имени И. П. Павлова Людмила Филаретова.

https://na.ria.ru/20211125/byudzhetnye_mesta-1760667802.html

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общество, здравоохранение, российская академия наук, дмитрий чернышенко, россия