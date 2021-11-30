Чернышенко оценил важность саммита НЦМУ
Чернышенко: саммит НЦМУ станет площадкой для обсуждения новейших исследований в медицине
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первый интеграционный саммит научных центров в сфере здравоохранения (НЦМУ) станет площадкой для обсуждения новейших исследований в области медицины, говорится в приветственном обращении вице-премьера Дмитрия Чернышенко участникам интеграционного саммита "Научные центры мирового уровня".
"В этом году столь масштабное и амбициозное мероприятие пройдет впервые, но уверен, оно станет эффективной площадкой для обмена опытом и обсуждения новейших исследований и разработок в сфере медицинских технологий", - сказано в приветствии.
По словам Чернышенко, миссия саммита - определить пути и механизмы по созданию единой системы подготовки кадров для медицины будущего в условиях цифровой экономики. Итоги будут способствовать переходу практического здравоохранения России на новый уровень, отметил вице-премьер.
Саммит, приуроченный к Году науки и технологий, проходит с 30 ноября по 1 декабря. Председатель (переходящая от саммита к саммиту должность)- ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, сопредседатели - гендиректор НМИЦ им. В.А. Алмазова, президент "Российского кардиологического общества" Евгений ШЛЯХТО, директор НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Мокрышева и директор Института физиологии имени И. П. Павлова Людмила Филаретова.