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Названы самые популярные умные часы в 2021 году
Названы самые популярные умные часы в 2021 году - РИА Новости, 30.11.2021
Названы самые популярные умные часы в 2021 году
Определилась новая тройка лидеров на рынке умных часов, следует из данных международной исследовательской фирмы Counterpoint Research. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:10
2021-11-30T18:10
2021-11-30T19:42
наука
технологии
apple
huawei technologies
samsung
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Определилась новая тройка лидеров на рынке умных часов, следует из данных международной исследовательской фирмы Counterpoint Research.Первое место по продажам этих аксессуаров по итогам третьего квартала 2021 года удерживает Apple, на нее приходится 21,8 процента. Далее следует Samsung с долей 14,4 процента — компания нарастила продажи благодаря успеху линейки Galaxy Watch4.Третью строчку теперь заняла китайская Amazfit, которая сместила Huawei. Поставки бренда на глобальном рынке достигли рекордного значения — 9,9 миллиона устройств, или 5,8 процента рынка.По информации компании International Data Corporation, общий объем мировых поставок Amazfit за первые девять месяцев этого года составил 27,8 миллиона единиц.
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технологии, apple, huawei technologies, samsung
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Определилась новая тройка лидеров на рынке умных часов, следует из данных международной исследовательской фирмы Counterpoint Research.
Первое место по продажам этих аксессуаров по итогам третьего квартала 2021 года удерживает Apple, на нее приходится 21,8 процента. Далее следует Samsung с долей 14,4 процента — компания нарастила продажи благодаря успеху линейки Galaxy Watch4.
Третью строчку теперь заняла китайская Amazfit, которая сместила Huawei. Поставки бренда на глобальном рынке достигли рекордного значения — 9,9 миллиона устройств, или 5,8 процента рынка.
По информации компании International Data Corporation, общий объем мировых поставок Amazfit за первые девять месяцев этого года составил 27,8 миллиона единиц.