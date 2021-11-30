https://ria.ru/20211130/bts-1761303118.html

"Думали, заплачем": участники BTS рассказали о первом большом концерте

"Думали, заплачем": участники BTS рассказали о первом большом концерте - РИА Новости, 30.11.2021

"Думали, заплачем": участники BTS рассказали о первом большом концерте

Участники южнокорейской группы BTS в беседе с изданием The People поделились впечатлениями о первом большом концерте с 2019 года, которое дали звезды K-pop на... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T00:41

2021-11-30T00:41

2021-11-30T00:41

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS в беседе с изданием The People поделились впечатлениями о первом большом концерте с 2019 года, которое дали звезды K-pop на этих выходных на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.По словам музыкантов, они очень волновались перед выходом к зрителям. Оказалось, что за шоу переживал и Чимин. "Я очень нервничал и был напугал", — добавил он.Солисты BTS, которых только что номинировали на их вторую премию "Грэмми", вынуждены были отменить тур по США в 2020 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Всего на сцене SoFi они дадут четыре шоу. Несмотря на волнение, каждый из участников BTS, в том числе лидер группы RM, отметили, что очень рады вернуться на сцену. Уверенности в себе вокалистам прибавило и недавнее выступление на церемонии награждения премией American Music Awards."Это начало нашей новой главы", — добавил к его словам RM. Во время пандемии, по словам Чимина, музыканты чувствовали себя бессильными и подавленными. "Мы хотели принести исцеление каждому. А теперь мы вернулись туда, где нам место", — подчеркнул он. Во время пандемии BTS выступили с многочисленными онлайн-концертами, которые смотрели миллионы зрителей в 197 странах, а также появлялись на телевидении. Но сейчас группа вживую выступит перед десятками тысяч своих поклонников.

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новости культуры, bts, сша, лос-анджелес, музыка