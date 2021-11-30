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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211130/bts-1761303118.html
"Думали, заплачем": участники BTS рассказали о первом большом концерте
"Думали, заплачем": участники BTS рассказали о первом большом концерте - РИА Новости, 30.11.2021
"Думали, заплачем": участники BTS рассказали о первом большом концерте
Участники южнокорейской группы BTS в беседе с изданием The People поделились впечатлениями о первом большом концерте с 2019 года, которое дали звезды K-pop на... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T00:41
2021-11-30T00:41
культура
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS в беседе с изданием The People поделились впечатлениями о первом большом концерте с 2019 года, которое дали звезды K-pop на этих выходных на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.По словам музыкантов, они очень волновались перед выходом к зрителям. Оказалось, что за шоу переживал и Чимин. "Я очень нервничал и был напугал", — добавил он.Солисты BTS, которых только что номинировали на их вторую премию "Грэмми", вынуждены были отменить тур по США в 2020 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Всего на сцене SoFi они дадут четыре шоу. Несмотря на волнение, каждый из участников BTS, в том числе лидер группы RM, отметили, что очень рады вернуться на сцену. Уверенности в себе вокалистам прибавило и недавнее выступление на церемонии награждения премией American Music Awards."Это начало нашей новой главы", — добавил к его словам RM. Во время пандемии, по словам Чимина, музыканты чувствовали себя бессильными и подавленными. "Мы хотели принести исцеление каждому. А теперь мы вернулись туда, где нам место", — подчеркнул он. Во время пандемии BTS выступили с многочисленными онлайн-концертами, которые смотрели миллионы зрителей в 197 странах, а также появлялись на телевидении. Но сейчас группа вживую выступит перед десятками тысяч своих поклонников.
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новости культуры, bts, сша, лос-анджелес, музыка
00:41 30.11.2021
 
"Думали, заплачем": участники BTS рассказали о первом большом концерте

"Думали, заплачем": участники BTS рассказали о своем первом большом концерте с 2019 года

© Getty Images/Amy Sussman Группа BTS на премии American Music Awards 2021
Группа BTS на премии American Music Awards 2021
© Getty Images/Amy Sussman
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS в беседе с изданием The People поделились впечатлениями о первом большом концерте с 2019 года, которое дали звезды K-pop на этих выходных на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.
По словам музыкантов, они очень волновались перед выходом к зрителям.
"Перед концертом мы всегда разговариваем и собираемся в гримерке. Перед первой песней "On" все говорили: "Я, наверное, буду плакать". Все очень нервничали", — рассказал Чин. — Мы боялись запнуться и ошибиться, но это же и заставило нас намного усерднее репетировать".
Оказалось, что за шоу переживал и Чимин. "Я очень нервничал и был напугал", — добавил он.
Солисты BTS, которых только что номинировали на их вторую премию "Грэмми", вынуждены были отменить тур по США в 2020 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Всего на сцене SoFi они дадут четыре шоу.
Несмотря на волнение, каждый из участников BTS, в том числе лидер группы RM, отметили, что очень рады вернуться на сцену. Уверенности в себе вокалистам прибавило и недавнее выступление на церемонии награждения премией American Music Awards.

"Я до последнего не мог поверить, что все это происходит на самом деле, пока не AMAs. Благодаря премии мы получили всю эту энергию", — сказал Чон Джонгук.

"Это начало нашей новой главы", — добавил к его словам RM.
Во время пандемии, по словам Чимина, музыканты чувствовали себя бессильными и подавленными. "Мы хотели принести исцеление каждому. А теперь мы вернулись туда, где нам место", — подчеркнул он.
Во время пандемии BTS выступили с многочисленными онлайн-концертами, которые смотрели миллионы зрителей в 197 странах, а также появлялись на телевидении. Но сейчас группа вживую выступит перед десятками тысяч своих поклонников.
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