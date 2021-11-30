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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211130/brent-1761492973.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель - РИА Новости, 30.11.2021
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
Мировые цены на нефть упали на четыре процента, а стоимость марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:38
2021-11-30T17:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть упали на четыре процента, а стоимость марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16:34 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли в цене 4,63%, и составляют 69,84 доллара за баррель, цена на январские фьючерсы WTI опустилась на 4,45% — до 66,84 доллара.По мнению экспертов причиной этого стали новость о появлении нового штамма коронавируса — "омикрон". Аналитики считают, что ограничительные меры, призванные не допустить его распространения, могут повлечь за собой снижение спроса. Из-за этого ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не откажется от продажи нефти даже после резкого падения котировок на этот вид топлива в пятницу.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года вернуться к прежним уровням.
https://ria.ru/20211130/neft-1761343142.html
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экономика, brent
16:38 30.11.2021 (обновлено: 17:52 30.11.2021)
 
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Matthew Brown
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть упали на четыре процента, а стоимость марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:34 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли в цене 4,63%, и составляют 69,84 доллара за баррель, цена на январские фьючерсы WTI опустилась на 4,45% — до 66,84 доллара.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 08:00
Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем
По мнению экспертов причиной этого стали новость о появлении нового штамма коронавируса — "омикрон". Аналитики считают, что ограничительные меры, призванные не допустить его распространения, могут повлечь за собой снижение спроса. Из-за этого ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.
Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не откажется от продажи нефти даже после резкого падения котировок на этот вид топлива в пятницу.
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года вернуться к прежним уровням.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:09
Новак рассказал о запасах нефти и газа в России
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrent
 
 
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