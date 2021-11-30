16:38 30.11.2021 (обновлено: 17:52 30.11.2021)
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть упали на четыре процента, а стоимость марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:34 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли в цене 4,63%, и составляют 69,84 доллара за баррель, цена на январские фьючерсы WTI опустилась на 4,45% — до 66,84 доллара.
По мнению экспертов причиной этого стали новость о появлении нового штамма коронавируса — "омикрон". Аналитики считают, что ограничительные меры, призванные не допустить его распространения, могут повлечь за собой снижение спроса. Из-за этого ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.
Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не откажется от продажи нефти даже после резкого падения котировок на этот вид топлива в пятницу.
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года вернуться к прежним уровням.
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