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Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2021
Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, как ожидается, покинет этот пост во вторник и будет назначен заместителем гендиректора Объединенной... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T00:08
2021-11-30T00:08
экономика
иркут (корпорация)
вертолеты россии
концерн радиоэлектронные технологии
николай колесов
андрей богинский
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, как ожидается, покинет этот пост во вторник и будет назначен заместителем гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации и одновременно руководителем корпорации "Иркут", сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли."Решением собрания акционеров "Вертолетов России", которое состоится во вторник, станет смена руководства холдинга. На смену Андрею Богинскому придет возглавлявший до сегодняшнего дня другую структуру "Ростеха" - концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) - Николай Колесов", - сказал собеседник агентства.Говоря о будущем месте работы Богинского, руководившего "Вертолетами России" с 2017 года, источник отметил, что он будет назначен на пост заместителя гендиректора ОАК, где будет курировать гражданскую авиацию. Эту должность он будет совмещать с постом руководителя "дочки" ОАК – корпорации "Иркут".
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экономика, иркут (корпорация), вертолеты россии, концерн радиоэлектронные технологии, николай колесов, андрей богинский, россия
00:08 30.11.2021
 
Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник

Гендиректора "Вертолетов России" Богинского назначат замглавы ОАК, сообщил источник

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАндрей Богинский
Андрей Богинский - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, как ожидается, покинет этот пост во вторник и будет назначен заместителем гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации и одновременно руководителем корпорации "Иркут", сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
"Решением собрания акционеров "Вертолетов России", которое состоится во вторник, станет смена руководства холдинга. На смену Андрею Богинскому придет возглавлявший до сегодняшнего дня другую структуру "Ростеха" - концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) - Николай Колесов", - сказал собеседник агентства.
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Говоря о будущем месте работы Богинского, руководившего "Вертолетами России" с 2017 года, источник отметил, что он будет назначен на пост заместителя гендиректора ОАК, где будет курировать гражданскую авиацию. Эту должность он будет совмещать с постом руководителя "дочки" ОАК – корпорации "Иркут".
 
ЭкономикаИркут (корпорация)Вертолеты РоссииКонцерн Радиоэлектронные технологииНиколай КолесовАндрей БогинскийРоссия
 
 
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