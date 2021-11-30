https://ria.ru/20211130/boginskiy-1761366346.html

Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник

Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2021

Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, как ожидается, покинет этот пост во вторник и будет назначен заместителем гендиректора Объединенной... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T00:08

2021-11-30T00:08

2021-11-30T00:08

экономика

иркут (корпорация)

вертолеты россии

концерн радиоэлектронные технологии

николай колесов

андрей богинский

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, как ожидается, покинет этот пост во вторник и будет назначен заместителем гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации и одновременно руководителем корпорации "Иркут", сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли."Решением собрания акционеров "Вертолетов России", которое состоится во вторник, станет смена руководства холдинга. На смену Андрею Богинскому придет возглавлявший до сегодняшнего дня другую структуру "Ростеха" - концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) - Николай Колесов", - сказал собеседник агентства.Говоря о будущем месте работы Богинского, руководившего "Вертолетами России" с 2017 года, источник отметил, что он будет назначен на пост заместителя гендиректора ОАК, где будет курировать гражданскую авиацию. Эту должность он будет совмещать с постом руководителя "дочки" ОАК – корпорации "Иркут".

https://ria.ru/20211123/ansat-1760268572.html

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экономика, иркут (корпорация), вертолеты россии, концерн радиоэлектронные технологии, николай колесов, андрей богинский, россия