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Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам на границе
Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам на границе - РИА Новости, 30.11.2021
Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна потратила на помощь и содержание беженцев на границе с Польшей примерно 25 миллионов долларов. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:34
2021-11-30T17:34
в мире
белоруссия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна потратила на помощь и содержание беженцев на границе с Польшей примерно 25 миллионов долларов.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Президент Белоруссии, посещая в минувшую пятницу центр, обратил внимание, что оказываемая для мигрантов международная помощь составляет лишь малую часть тех расходов, которые Белоруссия понесла для обеспечения приемлемых условий для пребывания беженцев на границе. Тогда он говорил, что уже потрачено свыше 12,6 миллиона долларов, но это не свежие цифры."Двенадцать с половиной миллионов долларов неделю назад заплатили… Сейчас это будет в два раза больше", - сказал Лукашенко в интервью РИА Новости. Он уточнил, что речь идет о расходах на обеспечение мигрантов едой, лечением, на обогрев.При этом президент Белоруссии высказал мнение, что международная помощь беженцам, находящимся сейчас в транспортно-логистическом центре недалеко от белорусско-польской границы могла бы быть существеннее, чем сейчас. "Всемирная организация здравоохранения прислала некие там чулки, прокладки, памперсы или еще что-то там такое", - сказал он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:34 30.11.2021
 
Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам на границе

Президент Лукашенко: Белоруссия потратили на помощь беженцам около 25 миллионов долларов

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна потратила на помощь и содержание беженцев на границе с Польшей примерно 25 миллионов долларов.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Президент Белоруссии, посещая в минувшую пятницу центр, обратил внимание, что оказываемая для мигрантов международная помощь составляет лишь малую часть тех расходов, которые Белоруссия понесла для обеспечения приемлемых условий для пребывания беженцев на границе. Тогда он говорил, что уже потрачено свыше 12,6 миллиона долларов, но это не свежие цифры.
"Двенадцать с половиной миллионов долларов неделю назад заплатили… Сейчас это будет в два раза больше", - сказал Лукашенко в интервью РИА Новости. Он уточнил, что речь идет о расходах на обеспечение мигрантов едой, лечением, на обогрев.
При этом президент Белоруссии высказал мнение, что международная помощь беженцам, находящимся сейчас в транспортно-логистическом центре недалеко от белорусско-польской границы могла бы быть существеннее, чем сейчас. "Всемирная организация здравоохранения прислала некие там чулки, прокладки, памперсы или еще что-то там такое", - сказал он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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