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Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях
Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях - РИА Новости, 30.11.2021
Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях
Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях. Кадрами своих прогулок он поделился в социальных сетях, отметив, что повредил колено... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:34
2021-11-30T15:34
2021-11-30T15:34
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях. Кадрами своих прогулок он поделился в социальных сетях, отметив, что повредил колено из-за больших нагрузок.Байсаров занимается организацией мероприятий и фотографией. Несколько дней назад он провел иммерсивный проект в одном из особняков столицы, куда были приглашены звездные гости.Сейчас Дени продолжает работать даже на костылях – он посещает различные площадки для планировки дальнейших арт-мероприятий. До переезда в Москву Дени жил в Лондоне, он окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".Ранее Дени рассказывал, сколько денег он зарабатывает за час.
https://ria.ru/20211115/pugacheva-1759177909.html
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях из-за травмы колена