https://ria.ru/20211130/baysarov-1761461038.html

Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях

Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях - РИА Новости, 30.11.2021

Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях. Кадрами своих прогулок он поделился в социальных сетях, отметив, что повредил колено... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:34

2021-11-30T15:34

2021-11-30T15:34

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях. Кадрами своих прогулок он поделился в социальных сетях, отметив, что повредил колено из-за больших нагрузок.Байсаров занимается организацией мероприятий и фотографией. Несколько дней назад он провел иммерсивный проект в одном из особняков столицы, куда были приглашены звездные гости.Сейчас Дени продолжает работать даже на костылях – он посещает различные площадки для планировки дальнейших арт-мероприятий. До переезда в Москву Дени жил в Лондоне, он окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".Ранее Дени рассказывал, сколько денег он зарабатывает за час.

https://ria.ru/20211115/pugacheva-1759177909.html

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2021

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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес