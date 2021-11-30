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Шоубиз
https://ria.ru/20211130/baysarov-1761461038.html
Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях
Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях - РИА Новости, 30.11.2021
Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях
Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях. Кадрами своих прогулок он поделился в социальных сетях, отметив, что повредил колено... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:34
2021-11-30T15:34
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях. Кадрами своих прогулок он поделился в социальных сетях, отметив, что повредил колено из-за больших нагрузок.Байсаров занимается организацией мероприятий и фотографией. Несколько дней назад он провел иммерсивный проект в одном из особняков столицы, куда были приглашены звездные гости.Сейчас Дени продолжает работать даже на костылях – он посещает различные площадки для планировки дальнейших арт-мероприятий. До переезда в Москву Дени жил в Лондоне, он окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".Ранее Дени рассказывал, сколько денег он зарабатывает за час.
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
15:34 30.11.2021
 
Младший внук Пугачевой начал передвигаться на костылях

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях из-за травмы колена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения "Муз-ТВ-2014. Эволюция"
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения Муз-ТВ-2014. Эволюция - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров начал передвигаться на костылях. Кадрами своих прогулок он поделился в социальных сетях, отметив, что повредил колено из-за больших нагрузок.

"Спасибо, что волнуетесь, но все окей. Просто 22 часа бегал на площадке, когда организовывал мероприятие, и повредил колено. А лежать и ничего не делать не могу, поэтому на костылях", – написал Дени.

© @dennyartview/InstagramСкрин сторис со страницы Дени Байсарова в Instagram
Скрин сторис со страницы Дени Байсарова в Instagram
© @dennyartview/Instagram
Байсаров занимается организацией мероприятий и фотографией. Несколько дней назад он провел иммерсивный проект в одном из особняков столицы, куда были приглашены звездные гости.
Сейчас Дени продолжает работать даже на костылях – он посещает различные площадки для планировки дальнейших арт-мероприятий. До переезда в Москву Дени жил в Лондоне, он окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".
Ранее Дени рассказывал, сколько денег он зарабатывает за час.
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