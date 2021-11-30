https://ria.ru/20211130/bayden-1761476434.html
Путин оценил заявление Байдена о решении баллотироваться на новый срок
Путин оценил заявление Байдена о решении баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 30.11.2021
Путин оценил заявление Байдена о решении баллотироваться на новый срок
Российский лидер Владимир Путин считает, что президент США Джо Байден поступил правильно, заявив о своей готовности баллотироваться на следующий срок, поскольку РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:35
2021-11-30T15:35
2021-11-30T15:58
политика
в мире
владимир путин
джо байден
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
сша
втб капитал
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин считает, что президент США Джо Байден поступил правильно, заявив о своей готовности баллотироваться на следующий срок, поскольку это позволяет сохранить управляемость в Штатах."То, что президент Байден объявил о своем возможном переизбрании, полагаю, что он сделал абсолютно правильно. Потому что если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает. Ну, президент США не нуждается в моих оценках, но думаю, что поступил абсолютно верно", - сказал Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".
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политика, в мире, владимир путин, джо байден, сша, втб капитал
15:35 30.11.2021 (обновлено: 15:58 30.11.2021)
Путин оценил заявление Байдена о решении баллотироваться на новый срок
Президент Путин назвал решение Байдена баллотироваться на новый срок абсолютно правильным