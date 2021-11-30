https://ria.ru/20211130/barbados-1761379528.html
Сандра Мейсон стала первым президентом Республики Барбадос
Сандра Мейсон стала первым президентом Республики Барбадос - РИА Новости, 30.11.2021
Сандра Мейсон стала первым президентом Республики Барбадос
Избранный президент Республики Барбадос генерал-губернатор Сандра Мейсон принесла присягу и стала первым президентом страны после выхода из-под британской... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:31
2021-11-30T07:31
2021-11-30T10:19
в мире
барбадос
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МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Избранный президент Республики Барбадос генерал-губернатор Сандра Мейсон принесла присягу и стала первым президентом страны после выхода из-под британской короны."Я, Сандра Прунелла Мейсон, клянусь честно и преданно служить Барбадосу согласно закону. Да поможет мне Бог", - поклялась Мейсон в ходе церемонии инаугурации.В конце сентября парламент страны единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие отказаться от монархической формы правления и превратить страну в республику, а спустя почти месяц он проголосовал за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон первым президентом страны.Церемония проходит в день празднования 55-й годовщины независимости Барбадоса, которую страна получила еще 30 ноября 1966 года. Однако до сих пор главой государства являлась британская королева. В мероприятии принимает участие принц Чарльз.
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в мире, барбадос
07:31 30.11.2021 (обновлено: 10:19 30.11.2021)
Сандра Мейсон стала первым президентом Республики Барбадос
Сандра Мейсон стала первым президентом Барбадоса после выхода из-под британской короны
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости.
Избранный президент Республики Барбадос
генерал-губернатор Сандра Мейсон принесла присягу и стала первым президентом страны после выхода из-под британской короны.
"Я, Сандра Прунелла Мейсон, клянусь честно и преданно служить Барбадосу согласно закону. Да поможет мне Бог", - поклялась Мейсон в ходе церемонии инаугурации.
В конце сентября парламент страны единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие отказаться от монархической формы правления и превратить страну в республику, а спустя почти месяц он проголосовал за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон первым президентом страны.
Церемония проходит в день празднования 55-й годовщины независимости Барбадоса, которую страна получила еще 30 ноября 1966 года. Однако до сих пор главой государства являлась британская королева. В мероприятии принимает участие принц Чарльз.