https://ria.ru/20211130/balet-1761525214.html
Итальянский эксперт высказалась об изменениях в балете "Щелкунчик"
Итальянский эксперт высказалась об изменениях в балете "Щелкунчик" - РИА Новости, 30.11.2021
Итальянский эксперт высказалась об изменениях в балете "Щелкунчик"
Изменения в постановках "Щелкунчика" в Лондоне и Берлине могут привести к длинному списку подвергнутых цензуре классических произведений, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:51
2021-11-30T18:51
2021-11-30T18:51
культура
берлин (город)
лондон
петр чайковский
новости культуры
балет
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РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Изменения в постановках "Щелкунчика" в Лондоне и Берлине могут привести к длинному списку подвергнутых цензуре классических произведений, заявила РИА Новости бывшая балерина и преподаватель танца из Италии Симона Фиораванти."Для классического балета с хореографическим репертуаром XIX века вводится абсурдная цензура. Мне доводилось исполнять "Китайский танец" из "Щелкунчика", и я никогда не видела в нем ничего оскорбительного для китайской культуры. Если вы хотите, чтобы все подвергалось цензуре, то список будет очень длинным... Вы не сможете ставить и другие балеты, написанные на основе рассказов и сказок, потому что в них можно найти, например, стереотипы и сексизм. Там различные персонажи вроде принцев плохо обращаются со своими возлюбленными вплоть до того, что заставляют их умирать", - сказала Фиораванти.Она выразила удивление, что приостановка показа балета Петра Чайковского имела место именно в Берлине. По ее словам, он всегда был "свободным городом, известным своими традициями танца"."Что нам останется из репертуара классического балета? Еще не должны выходить оперы, где также много танцев, начиная с "Аиды", где есть танец невольников. Проблема, к сожалению, в другом: для культуры слишком часто пытаются установить препятствия и цензуру, когда, с другой стороны, нужно больше делать для ее поддержки и продвижения. Культура – это пища для души и не только, она может пугать, потому что еще заставляет людей размышлять и испытывать чувства", - подчеркнула итальянская балерина.Ранее газета Telegraph сообщила, что Королевский балет Великобритании в своей постановке "Щелкунчика" сократил число танцоров в Арабском танце "Кофе" с четырех до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть "оскорбительные намеки на гарем". По словам представителя балета, которые приводит газета, "Королевский балет регулярно пересматривает классический репертуар, чтобы эти произведения оставались актуальными и максимально привлекательными для широкой аудитории".Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классического "Щелкунчика", поставленного российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой, из-за необходимости "нового прочтения материала", заявила таблоиду BILD и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.
https://radiosputnik.ria.ru/20211126/schelkunchik-1760916028.html
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берлин (город), лондон, петр чайковский, новости культуры, балет
Итальянский эксперт высказалась об изменениях в балете "Щелкунчик"
Итальянский эксперт высказалась об изменениях в балете "Щелкунчик"
РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Изменения в постановках "Щелкунчика" в Лондоне и Берлине могут привести к длинному списку подвергнутых цензуре классических произведений, заявила РИА Новости бывшая балерина и преподаватель танца из Италии Симона Фиораванти.
"Для классического балета с хореографическим репертуаром XIX века вводится абсурдная цензура. Мне доводилось исполнять "Китайский танец" из "Щелкунчика", и я никогда не видела в нем ничего оскорбительного для китайской культуры. Если вы хотите, чтобы все подвергалось цензуре, то список будет очень длинным... Вы не сможете ставить и другие балеты, написанные на основе рассказов и сказок, потому что в них можно найти, например, стереотипы и сексизм. Там различные персонажи вроде принцев плохо обращаются со своими возлюбленными вплоть до того, что заставляют их умирать", - сказала Фиораванти.
Она выразила удивление, что приостановка показа балета Петра Чайковского имела место именно в Берлине. По ее словам, он всегда был "свободным городом, известным своими традициями танца".
"Что нам останется из репертуара классического балета? Еще не должны выходить оперы, где также много танцев, начиная с "Аиды", где есть танец невольников. Проблема, к сожалению, в другом: для культуры слишком часто пытаются установить препятствия и цензуру, когда, с другой стороны, нужно больше делать для ее поддержки и продвижения. Культура – это пища для души и не только, она может пугать, потому что еще заставляет людей размышлять и испытывать чувства", - подчеркнула итальянская балерина.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Королевский балет Великобритании в своей постановке "Щелкунчика" сократил число танцоров в Арабском танце "Кофе" с четырех до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть "оскорбительные намеки на гарем". По словам представителя балета, которые приводит газета, "Королевский балет регулярно пересматривает классический репертуар, чтобы эти произведения оставались актуальными и максимально привлекательными для широкой аудитории".
Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классического "Щелкунчика", поставленного российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой, из-за необходимости "нового прочтения материала", заявила таблоиду BILD и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.