https://ria.ru/20211130/avstriya-1761404436.html

В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19

В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021

В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19

Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии будет караться штрафом в размере до 7,2 тысячи евро, сообщает газета Presse. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:50

2021-11-30T10:50

2021-11-30T10:50

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коронавирус covid-19

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ВЕНА, 30 ноя - РИА Новости. Отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии будет караться штрафом в размере до 7,2 тысячи евро, сообщает газета Presse.Канцлер Австрии Александер Шелленберг ранее заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года.Согласно первому черновому законопроекту, имеющемуся в распоряжении издания, местные власти будут вызывать на прививку лиц, не прошедших вакцинацию. Если они не последуют предписанию, их вызовут во второй раз в течение четырех недель. В случае повторного невыполнения требования им грозит административный штраф в размере до 3,6 тысячи евро или четырехнедельное наказание в виде лишения свободы, заменяющее штраф.Штраф до 7,2 тысячи евро грозит людям, которые дважды получили штраф за отказ от вакцинации, а также тем, чьи действия привели к "серьезной опасности для жизни или здоровья человека".Из рабочего документа следует, что обязательная вакцинация будет распространяться на всех проживающих в Австрии людей. Исключения будут сделаны для тех, у кого прививка связана с риском для здоровья, для беременных женщин и для детей в возрасте до 12 лет.Как пишет издание, официальный законопроект еще не готов. Ожидается, что он будет обнародован после 6 декабря.

https://ria.ru/20211129/avstriya-1761285027.html

https://ria.ru/20211122/avstriya-1760052095.html

австрия

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в мире, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19