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Наука
https://ria.ru/20211130/avrora-1761429688.html
Анонсировано новое поколение российской мобильной ОС "Аврора"
Анонсировано новое поколение российской мобильной ОС "Аврора" - РИА Новости, 30.11.2021
Анонсировано новое поколение российской мобильной ОС "Аврора"
Отечественная мобильная операционная система "Аврора" обновилась до версии 4.0, сообщает компания "Открытая мобильная платформа". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:43
2021-11-30T12:43
наука
технологии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Отечественная мобильная операционная система "Аврора" обновилась до версии 4.0, сообщает компания "Открытая мобильная платформа".Нововведения версии 4.0 затронули все составляющие мобильной инфраструктуры ОС, среди которых средства обеспечения безопасности, встроенные приложения, инструменты администрирования парка устройств и средства для разработки приложений.В ОМП называют и другие особенности "Авроры" 4.0 — полное шифрование пользовательских данных, обновленный интерфейс, новый системный шрифт, переработанные уведомления. Обновился комплект встроенных приложений, а браузер научили отображать веб-страницы качественнее.Новая версия российской ОС уже проходит сертификацию, которая, как ожидается, будет завершена в следующем году. Тогда же устройства начнут получать "Аврору" 4.0.
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технологии
12:43 30.11.2021
 

Анонсировано новое поколение российской мобильной ОС "Аврора"

© ОМПОС "Аврора" 4.0
ОС Аврора 4.0
© ОМП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Отечественная мобильная операционная система "Аврора" обновилась до версии 4.0, сообщает компания "Открытая мобильная платформа".
Нововведения версии 4.0 затронули все составляющие мобильной инфраструктуры ОС, среди которых средства обеспечения безопасности, встроенные приложения, инструменты администрирования парка устройств и средства для разработки приложений.
В ОМП называют и другие особенности "Авроры" 4.0 — полное шифрование пользовательских данных, обновленный интерфейс, новый системный шрифт, переработанные уведомления. Обновился комплект встроенных приложений, а браузер научили отображать веб-страницы качественнее.
Новая версия российской ОС уже проходит сертификацию, которая, как ожидается, будет завершена в следующем году. Тогда же устройства начнут получать "Аврору" 4.0.
ОС Аврора - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 08:00Наука
"Зачем там кнопки". Что умеет первая российская операционка "Аврора"
 
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