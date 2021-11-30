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Число кибератак из России в разы меньше, чем из других стран, заявил Путин

Число кибератак из России в разы меньше, чем из других стран, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021

Число кибератак из России в разы меньше, чем из других стран, заявил Путин

Количество хакерских атак из России в разы меньше, чем из других стран, например, из США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:10

2021-11-30T15:10

2021-11-30T15:37

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество хакерских атак из России в разы меньше, чем из других стран, например, из США, заявил президент РФ Владимир Путин."Количество хакерских атак с территории России в разы меньше, чем с территории других стран, скажем, меньше, чем с территории США. Самое большое количество кибератак зафиксировано международными структурами не российскими, в том числе американскими структурами, из киберпространства США", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Президент добавил, что бороться с киберпреступностью не всегда получается быстро, потому что сейчас такая подготовка специалистов и соблазны тех, кто обладает определенными знаниями и компетенциями, что "государство часто за этим не успевает".Президент также заявил, что Россия принимает меры по борьбе с киберпреступностью, но нужны и международные усилия."Мы предпринимаем необходимые усилия в этом направлении, но для того, чтобы работать эффективно, нужно, конечно, так же как и в борьбе с пандемией объединять усилия государств", - сказал Путин.Россия неоднократно предлагала США вместе бороться с киберпреступностью, надеюсь, что теперь это получится, заявил президент РФ."Мы неоднократно предлагали многим нашим партнерам, в том числе партнерам из США, еще в последний год работы президента Обамы (Барака), совместно работать по этому направлению. Вроде администрация президента Обамы сначала заинтересовалась, а потом уже было не до этих инициатив, затем и президенту Трампу (Дональду) предлагал неоднократно. Вот сейчас после встречи в Женеве с вновь избранным президентом США (Джо Байденом) мы договорились о том, что эту работу начнем", - сказал он.По его словам, экспертные группы уже собраны и работают совместно. "Надеюсь, что это приведет к положительному результату не только для США и России, но и будет хорошим толчком для глобального сотрудничества на площадке ООН", - отметил Путин.

https://ria.ru/20211025/tekhnologii-1756115768.html

https://ria.ru/20211109/kreml-1758208173.html

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в мире, сша, владимир путин, россия