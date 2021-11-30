https://ria.ru/20211130/artem-1761376189.html
В приморском городе Артем медведь напал на женщину
В приморском городе Артем медведь напал на женщину - РИА Новости, 30.11.2021
В приморском городе Артем медведь напал на женщину
Бурый медведь вышел в крупный город Артем Приморского края и напал на женщину, жителям рекомендовано не выходить из дома без нужды, сообщает администрация... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T04:21
2021-11-30T04:21
2021-11-30T05:20
происшествия
артёмовский городской округ
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Бурый медведь вышел в крупный город Артем Приморского края и напал на женщину, жителям рекомендовано не выходить из дома без нужды, сообщает администрация Артемовского городского округа."В районе улиц Сереневая, Механизаторов и Солнечной замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости. Полицией и центром "Тигр" принимаются меры по поимке животного", - говорится в сообщении.Власти города просят местных жителей, заметивших зверя, сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Артема, пострадавшая находится в травматологическом отделении больницы с рваными ранами.Артем – один из крупнейших городов Приморского края.
https://ria.ru/20211130/primore-1761376051.html
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артем
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происшествия, артёмовский городской округ, приморский край, артем
04:21 30.11.2021 (обновлено: 05:20 30.11.2021)
В приморском городе Артем медведь напал на женщину
В приморском крупном городе Артем медведь напал на женщину