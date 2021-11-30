https://ria.ru/20211130/armiya-1761421527.html

Эксперт оценил, как изменилось состояние украинской армии за семь лет

Эксперт оценил, как изменилось состояние украинской армии за семь лет - РИА Новости, 30.11.2021

Эксперт оценил, как изменилось состояние украинской армии за семь лет

Украинской армии за семь лет с момента конфликта на Донбассе не удалось сделать скачок в технической оснащенности, но её боевой дух вырос за счёт пропаганды и... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:09

2021-11-30T12:09

2021-11-30T12:09

безопасность

украина

вооруженные силы украины

константин сивков

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинской армии за семь лет с момента конфликта на Донбассе не удалось сделать скачок в технической оснащенности, но её боевой дух вырос за счёт пропаганды и чистки рядов, заявил во вторник РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего армия его страны стала "несравненно сильнее", чем в 2014 году, и сможет "ответить на удар" России."Если сравнивать украинскую армию семилетней давности с сегодняшними ВСУ с точки зрения военно-технического оснащения, то она несильно укрепилась. Украинским войскам пришлось вводить в строй старые танки Т-72, которые стояли у них на складах ещё с советских времен. Однако моральная готовность солдат сражаться безусловно выросла", - констатировал эксперт.Сивков пояснил, что рост боевого духа украинских Вооруженных сил связан с тем, что за эти семь лет личному составу армии удалось "хорошо промыть мозги как молодёжи, составляющей рядовой состав ВСУ, так и офицерам".Военных, которые симпатизировали России и не были подвержены внушению, отстранили от должностей, отметил собеседник агентства.По мнению эксперта, неоднозначным является решение командования украинской армии перейти на стандарты боевой подготовки НАТО, поскольку они неоднозначно себя зарекомендовали в реальных боевых действиях, в том числе в Ираке и Афганистане."В целом, Вооруженные силы Украины, бесспорно, свой уровень оперативно-тактической выучки существенно повысили, но направленность оперативной боеподготовки работает против них. Да и семь лет назад ВСУ нельзя было назвать слабым противником, просто у них не было стимула сражаться – вспомнить хотя бы 25-ю десантно-штурмовую бригаду, перешедшую на сторону ополченцев", - подытожил собеседник агентства.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом в РФ не раз опровергали сообщения западных СМИ о том, что она якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – "это и смешно, и опасно".

https://ria.ru/20211130/katastrofa-1761370705.html

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, украина, вооруженные силы украины, константин сивков, дмитрий кулеба