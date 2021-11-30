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НАТО отслеживает ситуацию на границах альянса, заявил МИД Эстонии
НАТО отслеживает ситуацию на границах альянса, заявил МИД Эстонии - РИА Новости, 30.11.2021
НАТО отслеживает ситуацию на границах альянса, заявил МИД Эстонии
Ситуация на границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников, сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, подводя итоги первого дня встречи глав... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T23:52
2021-11-30T23:52
в мире
рига
белоруссия
дмитрий песков
мид эстонии
нато
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация на границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников, сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, подводя итоги первого дня встречи глав МИД стран НАТО в Риге."Все союзники подчеркнули, что как гибридная атака Белоруссии, так и непрозрачные действия России на украинской границе недопустимы. Министры отметили, что НАТО едино, оценивает влияние ситуации на европейскую безопасность и готово защищать всех своих союзников",- цитирует Лийметс пресс-служба эстонского МИД.По словам министра, союзники по НАТО ясно видят в сосредоточении российских войск у границы с Украиной угрозу как украинской, так и европейской безопасности в целом. "Союзники призвали Россию немедленно прекратить эту деятельность", - сказал Лийметс.В то же время она отметила, что сейчас нужен конструктивный диалог с Россией. "НАТО по-прежнему открыто для диалога",- добавила Лийметс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, рига, белоруссия, дмитрий песков, мид эстонии, нато, россия
23:52 30.11.2021
 
НАТО отслеживает ситуацию на границах альянса, заявил МИД Эстонии

Глава МИД Эстонии Лийметс заявила, что НАТО отслеживает ситуацию на границах альянса

© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Depositphotos / Vitalez1988
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация на границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников, сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, подводя итоги первого дня встречи глав МИД стран НАТО в Риге.
"Все союзники подчеркнули, что как гибридная атака Белоруссии, так и непрозрачные действия России на украинской границе недопустимы. Министры отметили, что НАТО едино, оценивает влияние ситуации на европейскую безопасность и готово защищать всех своих союзников",- цитирует Лийметс пресс-служба эстонского МИД.
По словам министра, союзники по НАТО ясно видят в сосредоточении российских войск у границы с Украиной угрозу как украинской, так и европейской безопасности в целом. "Союзники призвали Россию немедленно прекратить эту деятельность", - сказал Лийметс.
В то же время она отметила, что сейчас нужен конструктивный диалог с Россией. "НАТО по-прежнему открыто для диалога",- добавила Лийметс.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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