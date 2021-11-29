https://ria.ru/20211129/zima-1761195252.html

Вильфанд рассказал, какой будет зима в Центральной России

Вильфанд рассказал, какой будет зима в Центральной России - РИА Новости, 29.11.2021

Вильфанд рассказал, какой будет зима в Центральной России

Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на Европейской части России, что связано с глобальным потеплением, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T03:07

2021-11-29T03:07

2021-11-29T03:39

общество

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на Европейской части России, что связано с глобальным потеплением, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Долгосрочный прогноз, по словам Вильфанда, говорит о том, что температурный режим в течение зимы будет очень неоднородный."В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до -20, низкая температура, настоящий холод… Это связано с индексами североатлантического колебания, альпийская осцилляция указывает на эту неоднородность, - сообщил он.Вильфанд добавил, что хотя возможны вторжения арктического воздуха, чаще всего воздушные массы будут приходить с юга, что будет вызывать оттепели.

https://ria.ru/20211125/teplo-1760641656.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, россия