03:07 29.11.2021 (обновлено: 03:39 29.11.2021)
Вильфанд рассказал, какой будет зима в Центральной России
Синоптик Гидрометцентра Вильфанд пообещал морозы и оттепели зимой в Центральной России
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на Европейской части России, что связано с глобальным потеплением, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.
"Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы… Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается", - пояснил синоптик.
Долгосрочный прогноз, по словам Вильфанда, говорит о том, что температурный режим в течение зимы будет очень неоднородный.
"В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до -20, низкая температура, настоящий холод… Это связано с индексами североатлантического колебания, альпийская осцилляция указывает на эту неоднородность, - сообщил он.
Вильфанд добавил, что хотя возможны вторжения арктического воздуха, чаще всего воздушные массы будут приходить с юга, что будет вызывать оттепели.