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Белгородская область
https://ria.ru/20211129/zhile-1761219259.html
В Белгородской области очередь на жилье сиротам ликвидируют к 2023 году
В Белгородской области очередь на жилье сиротам ликвидируют к 2023 году - РИА Новости, 29.11.2021
В Белгородской области очередь на жилье сиротам ликвидируют к 2023 году
Власти Белгородской области намерены к 2023 году ликвидировать очередь на жилье, предоставляемое детям-сиротам, сообщил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:45
2021-11-29T10:45
белгородская область
общество
белгородская область
шебекинский район
жилье
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Белгородской области намерены к 2023 году ликвидировать очередь на жилье, предоставляемое детям-сиротам, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вячеслав Гладков.В прошлом году после назначения на должность врио главы региона Гладков провел прямую линию с жителями региона. Одна женщина пыталась задать вопрос про качество жилья для детей-сирот, зрителям было хорошо слышно звонившую, но ведущие прервали ее, пожаловавшись на качество звука и заявив о технической неполадке. После случившегося Гладков поехал к пожилой женщине и поговорил с ней лично.Как сообщил Гладков в интервью РИА Новости, тогда действительно случился технический сбой."Последний раз мы общались на позапрошлой неделе. Жилье они пока не получили, потому что срок его сдачи в конце декабря. У нее есть мой телефон. Ситуацию лично контролирует глава Шебекинского района Жданов Владимир Николаевич. Я надеюсь, что к декабрю мы этот вопрос закроем", - сказал губернатор."В целом, могу сказать, что на сегодняшний день годовой план обеспечения детей-сирот региона жильем выполнен на 38%", - добавил он.При этом, отметил глава региона, все объекты должны быть достроены в срок - в декабре."В 2022 году у нас уже заложены средства на эти цели, мы хотим полностью ликвидировать очередь детей-сирот на жилье. И с 2023 года мы намерены выйти на плановый формат обеспечения данной категории детей, без нескольких лет ожидания", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20211129/prazdnik-1761216286.html
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общество, белгородская область, шебекинский район, жилье, вячеслав гладков
10:45 29.11.2021
 
В Белгородской области очередь на жилье сиротам ликвидируют к 2023 году

Власти Белгородской области намерены ликвидировать очередь на жилье сиротам к 2023 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Белгородской области намерены к 2023 году ликвидировать очередь на жилье, предоставляемое детям-сиротам, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вячеслав Гладков.
В прошлом году после назначения на должность врио главы региона Гладков провел прямую линию с жителями региона. Одна женщина пыталась задать вопрос про качество жилья для детей-сирот, зрителям было хорошо слышно звонившую, но ведущие прервали ее, пожаловавшись на качество звука и заявив о технической неполадке. После случившегося Гладков поехал к пожилой женщине и поговорил с ней лично.
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Как сообщил Гладков в интервью РИА Новости, тогда действительно случился технический сбой.
"Последний раз мы общались на позапрошлой неделе. Жилье они пока не получили, потому что срок его сдачи в конце декабря. У нее есть мой телефон. Ситуацию лично контролирует глава Шебекинского района Жданов Владимир Николаевич. Я надеюсь, что к декабрю мы этот вопрос закроем", - сказал губернатор.
"В целом, могу сказать, что на сегодняшний день годовой план обеспечения детей-сирот региона жильем выполнен на 38%", - добавил он.
При этом, отметил глава региона, все объекты должны быть достроены в срок - в декабре.
"В 2022 году у нас уже заложены средства на эти цели, мы хотим полностью ликвидировать очередь детей-сирот на жилье. И с 2023 года мы намерены выйти на плановый формат обеспечения данной категории детей, без нескольких лет ожидания", - подчеркнул Гладков.
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьШебекинский районЖильеВячеслав Гладков
 
 
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