https://ria.ru/20211129/zhile-1761219259.html

В Белгородской области очередь на жилье сиротам ликвидируют к 2023 году

В Белгородской области очередь на жилье сиротам ликвидируют к 2023 году - РИА Новости, 29.11.2021

В Белгородской области очередь на жилье сиротам ликвидируют к 2023 году

Власти Белгородской области намерены к 2023 году ликвидировать очередь на жилье, предоставляемое детям-сиротам, сообщил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:45

2021-11-29T10:45

2021-11-29T10:45

белгородская область

общество

белгородская область

шебекинский район

жилье

вячеслав гладков

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Белгородской области намерены к 2023 году ликвидировать очередь на жилье, предоставляемое детям-сиротам, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вячеслав Гладков.В прошлом году после назначения на должность врио главы региона Гладков провел прямую линию с жителями региона. Одна женщина пыталась задать вопрос про качество жилья для детей-сирот, зрителям было хорошо слышно звонившую, но ведущие прервали ее, пожаловавшись на качество звука и заявив о технической неполадке. После случившегося Гладков поехал к пожилой женщине и поговорил с ней лично.Как сообщил Гладков в интервью РИА Новости, тогда действительно случился технический сбой."Последний раз мы общались на позапрошлой неделе. Жилье они пока не получили, потому что срок его сдачи в конце декабря. У нее есть мой телефон. Ситуацию лично контролирует глава Шебекинского района Жданов Владимир Николаевич. Я надеюсь, что к декабрю мы этот вопрос закроем", - сказал губернатор."В целом, могу сказать, что на сегодняшний день годовой план обеспечения детей-сирот региона жильем выполнен на 38%", - добавил он.При этом, отметил глава региона, все объекты должны быть достроены в срок - в декабре."В 2022 году у нас уже заложены средства на эти цели, мы хотим полностью ликвидировать очередь детей-сирот на жилье. И с 2023 года мы намерены выйти на плановый формат обеспечения данной категории детей, без нескольких лет ожидания", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20211129/prazdnik-1761216286.html

https://ria.ru/20211129/trebovaniya-1761217373.html

белгородская область

шебекинский район

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общество, белгородская область, шебекинский район, жилье, вячеслав гладков