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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211129/zavarka-1761224225.html
В Китае обнаружили старейшую в мире чайную заварку
В Китае обнаружили старейшую в мире чайную заварку - РИА Новости, 29.11.2021
В Китае обнаружили старейшую в мире чайную заварку
Китайские археологи обнаружили старейшую в мире чайную заварку, возраст которой превышает 2000 лет. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:49
2021-11-29T11:49
россия-китай: главное
чай
китай
шаньдун
археологи
археология
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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские археологи обнаружили старейшую в мире чайную заварку, возраст которой превышает 2000 лет.Находка сделана в провинции Шаньдун при раскопках захоронения династии Чжоу (XI-III века до н.э.). Проанализировав состав листа, ученые пришли к выводу, что этот чай был заварен в промежуток между 453 и 410 гг. до н. э.Ранее титул самого древнего из обработанных чайных листов принадлежал пачке чая, обнаруженной в усыпальнице ханьского императора Цзин-ди, который скончался ранней весной 141 года до н.э.Находка подтвердила, что чай уже вовсю культивировался по всему Китаю еще до нашей эры. Правда, многие считают, что в эпоху Чжоу чай был еще не напитком, но лекарством от расстройства желудка. Чай как напиток, скорее всего, появился по времена династии Хань (206 год до н.э. - 220 год н.э.). Окончательно чайная культура оформилась во времена династии Тан (VII–Xвв.). Именно тогда был написан знаменитый "Чайный канон" (茶经) - первый в истории трактат о чае и чаепитии. Тогда же чай начал свое шествие по миру. Сначала он перекочевал в Японию и Корею: его везли с собой буддийские монахи. В Европе с чаем познакомились позже, в XVI веке.Ученые долго спорили о том, где же находится родина чая как вида. Точку в этом вопросе поставила находка, сделанная в 1980 году. В уезде Цинлун провинции Гуйчжоу были обнаружены самые древние в мире окаменелые семена этого растения. Их возраст - более миллиона лет. Это позволило ботаникам прийти к заключению о том, что именно эти края являются колыбелью чая. В 2019 году Академия сельскохозяйственных наук КНР официально постановила: "Родиной чая является Китай, местом происхождения чая является провинция Гуйчжоу".
https://ria.ru/20210907/arkheologiya-1748992978.html
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чай, китай, шаньдун, археологи, археология
11:49 29.11.2021
 

В Китае обнаружили старейшую в мире чайную заварку

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Fotolia / Krugloff
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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские археологи обнаружили старейшую в мире чайную заварку, возраст которой превышает 2000 лет.
Находка сделана в провинции Шаньдун при раскопках захоронения династии Чжоу (XI-III века до н.э.). Проанализировав состав листа, ученые пришли к выводу, что этот чай был заварен в промежуток между 453 и 410 гг. до н. э.
Маски Саньсиндуй - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:53Россия-Китай: Главное
Из глубины тысячелетий. Что скрывают древние китайские гробницы
Ранее титул самого древнего из обработанных чайных листов принадлежал пачке чая, обнаруженной в усыпальнице ханьского императора Цзин-ди, который скончался ранней весной 141 года до н.э.
Находка подтвердила, что чай уже вовсю культивировался по всему Китаю еще до нашей эры. Правда, многие считают, что в эпоху Чжоу чай был еще не напитком, но лекарством от расстройства желудка. Чай как напиток, скорее всего, появился по времена династии Хань (206 год до н.э. - 220 год н.э.). Окончательно чайная культура оформилась во времена династии Тан (VII–Xвв.). Именно тогда был написан знаменитый "Чайный канон" (茶经) - первый в истории трактат о чае и чаепитии. Тогда же чай начал свое шествие по миру. Сначала он перекочевал в Японию и Корею: его везли с собой буддийские монахи. В Европе с чаем познакомились позже, в XVI веке.
Ученые долго спорили о том, где же находится родина чая как вида. Точку в этом вопросе поставила находка, сделанная в 1980 году. В уезде Цинлун провинции Гуйчжоу были обнаружены самые древние в мире окаменелые семена этого растения. Их возраст - более миллиона лет. Это позволило ботаникам прийти к заключению о том, что именно эти края являются колыбелью чая. В 2019 году Академия сельскохозяйственных наук КНР официально постановила: "Родиной чая является Китай, местом происхождения чая является провинция Гуйчжоу".
 
Россия-Китай: ГлавноеЧайКитайШаньдунархеологиАрхеология
 
 
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