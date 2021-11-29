https://ria.ru/20211129/zarplata-1761328901.html
Глава Ярославской области пообещал поднять зарплату бюджетникам
Глава Ярославской области пообещал поднять зарплату бюджетникам - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Ярославской области пообещал поднять зарплату бюджетникам
Зарплата работников бюджетной сферы Ярославской области, не вошедших в указы президента РФ, с начала 2022 года будет проиндексирована за счет средств бюджета... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:39
2021-11-29T18:39
2021-11-29T18:39
ярославская область
общество
зарплата
ярославская область
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Зарплата работников бюджетной сферы Ярославской области, не вошедших в указы президента РФ, с начала 2022 года будет проиндексирована за счет средств бюджета региона, заявил врио губернатора Михаил Евраев.На оперативном совещании в понедельник Михаил Евраев сообщил, что в представленный правительством региона проект областного бюджета внесены поправки об индексации на 5,9% зарплаты областных работников бюджетной сферы, не вошедших в указы Президента РФ. По его словам, проект бюджета в ближайшее время во втором чтении рассмотрит Ярославская облдума.Врио губернатора рассказал, что вместе с департаментом финансов около месяца работал над поправками в проект областного бюджета. По его словам, все поправки носят социальный характер, они так или иначе направлены на поддержку и благополучие людей."Вы знаете, что по указу президента мы обязаны проиндексировать пособия и зарплаты целому ряду сотрудников, и мы это сделаем. Повышение коснется врачей, среднего и младшего медперсонала, учителей, воспитателей детских садов и других. Но, кроме всего прочего, мы взяли на себя задачу проработать повышение заработных плат и другим категориям сотрудников, которые не входят в указ", - заявил врио губернатора.Индексация, пояснил он, затронет сотрудников образовательных и медорганизаций, административный и обслуживающий персонал госучреждений, в частности, всех сотрудников МФЦ, центров занятости населения и других. "В общей сложности это более 23 тысяч человек, и на это направляем 565 миллионов рублей из областного бюджета", - подчеркнул Евраев.По данным правительства региона, среди тех, кого затронет индексация, и сотрудники пожарно-спасательной службы Ярославской области. С 1 января 2022 года их должностные оклады будут проиндексированы также на 5,9%.Михаил Евраев также отметил, что внес в проект бюджета индексацию социальных выплат, не входящих в Социальный кодекс. В частности, это выплаты при рождении двух и более детей, единовременного пособия губернатора при устройстве в семью ребенка-инвалида, единовременного пособия губернатора при усыновлении ребенка, ежемесячного вознаграждения приемной семье. На эти цели будет направлено 19 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211013/investreyting-1754438052.html
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общество, зарплата, ярославская область, михаил евраев, россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости.
Зарплата работников бюджетной сферы Ярославской области
, не вошедших в указы президента РФ
, с начала 2022 года будет проиндексирована за счет средств бюджета региона, заявил врио губернатора Михаил Евраев
.
На оперативном совещании в понедельник Михаил Евраев сообщил, что в представленный правительством региона проект областного бюджета внесены поправки об индексации на 5,9% зарплаты областных работников бюджетной сферы, не вошедших в указы Президента РФ. По его словам, проект бюджета в ближайшее время во втором чтении рассмотрит Ярославская облдума.
Врио губернатора рассказал, что вместе с департаментом финансов около месяца работал над поправками в проект областного бюджета. По его словам, все поправки носят социальный характер, они так или иначе направлены на поддержку и благополучие людей.
"Вы знаете, что по указу президента мы обязаны проиндексировать пособия и зарплаты целому ряду сотрудников, и мы это сделаем. Повышение коснется врачей, среднего и младшего медперсонала, учителей, воспитателей детских садов и других. Но, кроме всего прочего, мы взяли на себя задачу проработать повышение заработных плат и другим категориям сотрудников, которые не входят в указ", - заявил врио губернатора.
Индексация, пояснил он, затронет сотрудников образовательных и медорганизаций, административный и обслуживающий персонал госучреждений, в частности, всех сотрудников МФЦ, центров занятости населения и других. "В общей сложности это более 23 тысяч человек, и на это направляем 565 миллионов рублей из областного бюджета", - подчеркнул Евраев.
По данным правительства региона, среди тех, кого затронет индексация, и сотрудники пожарно-спасательной службы Ярославской области. С 1 января 2022 года их должностные оклады будут проиндексированы также на 5,9%.
Михаил Евраев также отметил, что внес в проект бюджета индексацию социальных выплат, не входящих в Социальный кодекс. В частности, это выплаты при рождении двух и более детей, единовременного пособия губернатора при устройстве в семью ребенка-инвалида, единовременного пособия губернатора при усыновлении ребенка, ежемесячного вознаграждения приемной семье. На эти цели будет направлено 19 миллионов рублей.