https://ria.ru/20211129/zarplata-1761253544.html

Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу в Подмосковье

Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2021

Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу в Подмосковье

Заработную плату водителям скорых и неотложек, а также операторам поликлиник поднимут в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:07

2021-11-29T13:07

2021-11-29T13:07

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заработную плату водителям скорых и неотложек, а также операторам поликлиник поднимут в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с министрами и главами округов."Мы будем доплачивать немедицинскому персоналу. На прошлой неделе я встречался с водителями, они говорили, что растут расходы, количество вызовов, график очень напряженный. С 1 января водители скорых получат прибавку к зарплате в размере 7 тысяч рублей, а неотложки – 5 тысяч рублей", - сказал Воробьев.Губернатор добавил, что зарплату операторов поликлиник поднимут на 7 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210507/zarplata-1731373881.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество