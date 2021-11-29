https://ria.ru/20211129/zarplata-1761253544.html
Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу в Подмосковье
Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2021
Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу в Подмосковье
Заработную плату водителям скорых и неотложек, а также операторам поликлиник поднимут в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:07
2021-11-29T13:07
2021-11-29T13:07
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заработную плату водителям скорых и неотложек, а также операторам поликлиник поднимут в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с министрами и главами округов."Мы будем доплачивать немедицинскому персоналу. На прошлой неделе я встречался с водителями, они говорили, что растут расходы, количество вызовов, график очень напряженный. С 1 января водители скорых получат прибавку к зарплате в размере 7 тысяч рублей, а неотложки – 5 тысяч рублей", - сказал Воробьев.Губернатор добавил, что зарплату операторов поликлиник поднимут на 7 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210507/zarplata-1731373881.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество
Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу в Подмосковье
Глава Подмосковья Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу