https://ria.ru/20211129/zapasy-1761282383.html

Новак рассказал о запасах нефти и газа в России

Новак рассказал о запасах нефти и газа в России - РИА Новости, 29.11.2021

Новак рассказал о запасах нефти и газа в России

Обеспеченность России запасами нефти при текущих условиях и уровнях добычи составляет примерно 30 лет, газа - 50 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:09

2021-11-29T15:09

2021-11-29T15:37

экономика

александр новак

росгеология

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обеспеченность России запасами нефти при текущих условиях и уровнях добычи составляет примерно 30 лет, газа - 50 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - сказал Новак, выступая на Российско-Китайском бизнес-форуме.Он также отметил, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергетических рынках, а потому они традиционно представляют собой перспективную сферу сотрудничества с китайскими компаниями.Ранее схожую оценку дала "Росгеология". Холдинг отмечал в сентябре, что запасов газа в России хватит на 70 лет добычи, нефти - на 30 лет добычи с учетом текущих её темпов.

https://ria.ru/20211129/neft-1761205819.html

россия

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экономика, александр новак, росгеология, цены на нефть, россия