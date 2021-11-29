https://ria.ru/20211129/zapasy-1761282383.html
Новак рассказал о запасах нефти и газа в России
Новак рассказал о запасах нефти и газа в России - РИА Новости, 29.11.2021
Новак рассказал о запасах нефти и газа в России
Обеспеченность России запасами нефти при текущих условиях и уровнях добычи составляет примерно 30 лет, газа - 50 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:09
2021-11-29T15:09
2021-11-29T15:37
экономика
александр новак
росгеология
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обеспеченность России запасами нефти при текущих условиях и уровнях добычи составляет примерно 30 лет, газа - 50 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - сказал Новак, выступая на Российско-Китайском бизнес-форуме.Он также отметил, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергетических рынках, а потому они традиционно представляют собой перспективную сферу сотрудничества с китайскими компаниями.Ранее схожую оценку дала "Росгеология". Холдинг отмечал в сентябре, что запасов газа в России хватит на 70 лет добычи, нефти - на 30 лет добычи с учетом текущих её темпов.
https://ria.ru/20211129/neft-1761205819.html
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экономика, александр новак, росгеология, цены на нефть, россия
15:09 29.11.2021 (обновлено: 15:37 29.11.2021)
Новак рассказал о запасах нефти и газа в России
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько лет Россия обеспечена запасами нефти и газа