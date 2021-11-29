https://ria.ru/20211129/zanyatost-1761280142.html

Калужская область приближается к допандемийному уровню занятости населения

Калужская область приближается к допандемийному уровню занятости населения - РИА Новости, 29.11.2021

Калужская область приближается к допандемийному уровню занятости населения

Калужская область успешно восстанавливает допандемийный уровень занятости населения, в настоящее время показатель регистрируемой безработицы в регионе один из... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:57

2021-11-29T14:57

2021-11-29T14:57

калужская область

общество

калужская область

владимир путин

владислав шапша

россия

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КАЛУГА, 29 ноя – РИА Новости. Калужская область успешно восстанавливает допандемийный уровень занятости населения, в настоящее время показатель регистрируемой безработицы в регионе один из самых низких в стране, сообщает областное правительство.В понедельник в рамках заседания правительства области были рассмотрены вопросы реализации комплекса мер по достижению допандемийных показателей занятости населения на региональном рынке труда. Губернатор Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным."По информации заместителя министра труда и социальной защиты региона Ларисы Кулаковой, на начало 2021 года на учете в целях поиска подходящей работы состояло 8,5 тысячи граждан, не занятых трудовой деятельностью, в том числе на учете по безработице - 7,2 тысячи человек, что в 3,2 раза больше, чем на начало 2020 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,35% (в 2019 году - 0,41%)", - говорится в сообщении.Лариса Кулакова рассказала, что для повышения уровня занятости в Калужской области был утвержден специальный комплекс мер. В настоящее время база рабочих мест содержит информацию о 14,4 тысячи вакансий, что на треть больше, чем в октябре прошлого года. Новым форматом вовлечения в трудовую занятость стала реализация проекта социального контракта для малоимущих граждан. С начала года заключено более тысячи социальных контрактов. Одновременно шли модернизация службы занятости и переход на взаимодействие с клиентами в новых форматах на единой цифровой платформе портала "Работа в России". Жители региона одними из первых в России смогли воспользоваться электронными услугами для поиска работы, а работодатели - для подбора персонала."Мы проделали большую работу по укреплению рынка труда и созданию новых рабочих мест. Мерами поддержки у нас в регионе охвачены 21 тысяча человек. Восстановлена занятость 12 тысяч человек… У нас хорошая динамика работы по восстановлению рынка труда, до конца года мы должны выполнить поручение президента и достичь допандемических значений уровня занятости населения", - цитирует Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время уровень регистрируемой безработицы в Калужской области - один из самых низких в стране.

https://ria.ru/20211126/torgovlya-1760983100.html

https://ria.ru/20211123/kaluga-1760418022.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калужская область, владимир путин, владислав шапша, россия