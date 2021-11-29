https://ria.ru/20211129/zakreditovannost-1761189247.html

Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения

Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения - РИА Новости, 29.11.2021

Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения

Суммарный долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей, при этом наиболее закредитованными регионами страны по итогам 2021 года являются... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T00:15

2021-11-29T00:15

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справки

россия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Суммарный долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей, при этом наиболее закредитованными регионами страны по итогам 2021 года являются Калмыкия и Тува, наименее – Ингушетия, Чечня и Дагестан, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Рост потребительского кредитованияНа фоне активизации экономики и невысоких процентных ставок в начале года потребительское кредитование населения в последнее время демонстрирует стремительный рост, отмечают эксперты. Они поясняют, что значительную роль в этом сыграла льготная ипотека, а в последние месяцы начавшийся рост процентных ставок, что заставило многих торопиться взять кредиты по хорошим ставкам перед повышением. При этом отмечается, что значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки россиян.Согласно официальной статистике Центробанка РФ, объем банковских кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 октября 2021 года) вырос на 22,1% до 24,1 триллиона рублей. Для сравнения в конце 2020 года задолженность по кредитам физических лиц не превышала 20 триллионов рублей, а в 2018 году она была менее 15 триллионов рублей.В целом последние годы розничный рынок банковского кредитования демонстрировал очень быстрый рост, а 2021 год оказался даже на общем высоком уровне еще сильнее. При этом средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла в значительно меньшей степени – лишь на 10%.По оценкам РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 56,4 тысячи рублей, до 312,1 тысячи рублей на 1 октября 2021 года. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к заработанной плате, растет достаточно быстро: с 45% в 2018 году до 55% в настоящее время, и лишь за последний год она выросла на 5,8 процентного пункта.Как считали рейтингДля оценки закредитованности населения в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили четвертый ежегодный рейтинг регионов РФ. Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация с долговой нагрузкой населения в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 11% до 100%.Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объём кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — Росстата.Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 августа 2020 по 1 августа 2021 года). Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 октября 2021 года. В расчётах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.Южные регионы в первой пятеркеВ числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и юга России. Первое место занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 11,3%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 10,3%), однако остается намного ниже средних значений и даже намного ниже, чем у других лидеров.На втором и третьем местах находятся два других кавказских региона: Чеченская Республика и Республика Дагестан, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 22,6% и 22,8% соответственно.На четвертом месте расположилась Республика Крым с результатом в 23%, а замыкает пятерку Севастополь (28,8%). Как поясняют эксперты, низкий уровень закредитованности в этих двух регионах по-прежнему может объясняться эффектом низкой базы, кроме того ощущается отсутствие крупных банков, тогда как местные банки пока не могут удовлетворить весь спрос.В целом соотношение долга и зарплаты на уровне менее 35% наблюдается лишь в семи регионах. При этом в 69 регионах данное соотношение выше среднего по стране, а медианное соотношение находится на уровне 64%. Во многом такая ситуация стала возможной так как несколько крупных регионов характеризуются невысокой закредитованностью, что и занижает общероссийский средний показатель.В частности, в Москве, где проживает почти десятая часть населения страны, соотношение долга и зарплаты находится на уровне 34,8% (7-е место), а в Санкт-Петербурге – 55,1%. Таким образом, несмотря на высокие зарплаты в крупных городах, хорошие возможности получения кредитных ресурсов и дорогую недвижимость в главных агломерациях России долговая нагрузка невелика.С другой стороны, значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих субъектов РФ: Республика Калмыкия, Республика Тыва и Курганская область. Многолетний аутсайдер, Республика Калмыкия, занимает последнее место с большим отставанием. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет уже 100,1% (годом ранее было 86,9%), а у второго региона с конца, Тувы – 87,4%. Замыкающая последнюю тройку Курганская область характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 82,2%.Согласно исследованию, в текущем году в семи регионах отношения долга к зарплате превышает 80%, а более 70% наблюдается в 25 регионах. При этом в рейтинге 2020 года лишь один регион показывал закредитованность на уровне выше 80%, а выше 70% – 9 регионов.Самая большая задолженность на человека – на СевереСогласно результатам исследования, в регионах России медианный объем задолженности экономически активного населения составляет 283 тысячи рублей. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-400 тысяч рублей, которым характеризовались 67 регионов, в семи регионах долговая нагрузка находится в пределах от 36 до 200 тысяч рублей. В свою очередь задолженность свыше 400 тысяч рублей была у 11 регионов.По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 611,8 тысячи рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 567,5, 513,1 и 460,5 тысячи рублей соответственно. Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов Магаданская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного человека составляет 450,4 тысячи рублей. Таким образом, лидерами по этому показателю являются в основном северные регионы.В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали: Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область и Санкт-Петербург. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 422 до 447 тысяч рублей. Москва, занимает 13-е место по абсолютному объему задолженности в среднем на одного человека, с объем задолженности в 390,5 тысяча рублей.Как и с уровнем закредитованности, на другом полюсе по среднему долгу перед банками расположились в основном южные российские регионы. Так, в Республике Ингушетия объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть более 36 тысяч рублей, для сравнения, это в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе и третье места у Чеченской Республики и у Республики Дагестан, где в среднем кредитная задолженность составляет 70,9 (два года назад было 46) и 74,8 (49 в 2019 году) тысячи рублей.Рост задолженностиЗа последний год задолженность населения по розничным кредитам выросла во всех 85 регионах России. Согласно оценкам РИА Новости, медианный прирост задолженности в 2021 году составил 46 тысяч рублей, а средний прирост составил 56 тысяч рублей. В относительных величинах средний прирост равнялся 22%.Наибольший прирост кредитной задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Сахалинской области, где задолженность за год выросла сразу на 96,3 тысячи рублей. Чукотский автономный округ стал вторым по темпам прироста ссудной задолженности на одного человека (94,8 тысячи рублей). На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Москва и Московская область, здесь долг за год вырос на 89 тысяч рублей.Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении Республика Тыва, где за год долговая нагрузка одного человека увеличилась на 88,1 тысячи рублей. В целом же прирост более 70 тысяч рублей наблюдался у 11 регионов. Статистика показывает, что быстрее всего росли долги в регионах, где они и так уже высокие.В свою очередь минимальный прирост кредитной задолженности наблюдался в регионах с минимальным объемом ссудной задолженности на одного экономически активного жителя. Так, прирост задолженности менее 10 тысяч рублей на одного жителя был у Республики Ингушетия. В Чеченской Республике и в Республике Дагестан прирост составил 15,1 и 16,1 тысячи рублей соответственно. Таким образом, значительная часть южных регионов лидирует одновременно по минимальному уровню закредитованности, по минимальному объему кредитов на одного жителя в абсолютном выражении и по динамике задолженности на одного жителя.В процентном отношении наибольший прирост задолженности (более 45%) наблюдался в Севастополе и в Республике Крым, что объясняется эффектом низкой базы. Также достаточно быстро росла в последние 12 месяцев задолженность населения перед банками в Москве (+30%), что, скорее всего, связано с большими объемами ипотеки на фоне дорожающей недвижимости, полагают аналитики.Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2022 году темпы розничного кредитования замедлятся, однако по-прежнему могут опережать динамику зарплат. По оценкам экспертов, прирост кредитования физических лиц будет менее 14%, против прироста зарплаты в 7-10%. Таким образом, отношение задолженности и зарплаты по итогам 2022 года может увеличиться еще на 1-3 процентных пункта - на фоне ощутимого роста ставок это может стать большой проблемой, предупреждают эксперты. При этом в ряде регионов, где уже наблюдается высокая закредитованность, жители могут столкнуться с экономическими проблемами из-за необходимости отдавать значительную часть доходов на погашение долгов и выплату процентов.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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