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Явка на парламентских выборах в Киргизии составила более 34%
Явка на парламентских выборах в Киргизии составила более 34% - РИА Новости, 29.11.2021
Явка на парламентских выборах в Киргизии составила более 34%
Явка избирателей на парламентских выборах в Киргизии составила 34,67%, такие предварительные данные приводит сайт ЦИК республики. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:16
2021-11-29T12:16
2021-11-29T12:16
в мире
выборы
киргизия
ата-журт
"ата-мекен"
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Явка избирателей на парламентских выборах в Киргизии составила 34,67%, такие предварительные данные приводит сайт ЦИК республики.Согласно данным, в голосовании приняли участие 1,284 миллиона человек из 3,7 миллиона избирателей.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.Согласно предварительным данным ЦИК, сейчас в парламент проходят 6 партий: на первом месте находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 16,85%, за ним "Ишеним" ("Вера") с 13,5%, потом "Ынтымак" ("Гармония") с 10,81%. Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс", набравший 8,23% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,64%. Замыкает шестерку малоизвестная партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Наиболее известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-Демократы" предварительно не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.
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в мире, выборы, киргизия, ата-журт, "ата-мекен"
Явка на парламентских выборах в Киргизии составила более 34%
Явка избирателей на парламентских выборах в Киргизии составила 34,67%