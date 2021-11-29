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Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма
Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил перед журналистами о том, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:33
2021-11-29T07:33
2021-11-29T10:50
япония
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
в мире
омикрон-штамм коронавируса
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ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил перед журналистами о том, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон"."Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - сказал Кисида. Мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме.С 8 ноября Япония ввела послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами: в случае полной вакцинации и наличия принимающей стороны, которая должна была обеспечить соблюдение правил, им разрешалось пробыть в карантине 3 дня вместо 10 или 14, а затем разрешалось посещение мест, необходимых для осуществления деятельности, и пользование общественным транспортом. Мера не распространялась на туристов – для них выдача виз не возобновлялась.С 28 декабря Япония фактически перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого штамма "альфа" коронавируса. Таким образом, это было первое серьезное ослабление въездных ограничений почти за год.
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япония, коронавирус covid-19, в мире, омикрон-штамм коронавируса
07:33 29.11.2021 (обновлено: 10:50 29.11.2021)
Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма
Япония с 30 ноября закрывает въезд для иностранцев из-за распространения штамма "омикрон"