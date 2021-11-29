https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html

Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма

Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

Япония закрывает въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил перед журналистами о том, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T07:33

2021-11-29T07:33

2021-11-29T10:50

япония

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

в мире

омикрон-штамм коронавируса

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ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил перед журналистами о том, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон"."Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - сказал Кисида. Мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме.С 8 ноября Япония ввела послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами: в случае полной вакцинации и наличия принимающей стороны, которая должна была обеспечить соблюдение правил, им разрешалось пробыть в карантине 3 дня вместо 10 или 14, а затем разрешалось посещение мест, необходимых для осуществления деятельности, и пользование общественным транспортом. Мера не распространялась на туристов – для них выдача виз не возобновлялась.С 28 декабря Япония фактически перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого штамма "альфа" коронавируса. Таким образом, это было первое серьезное ослабление въездных ограничений почти за год.

https://ria.ru/20211128/izrail-1761093530.html

япония

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япония, коронавирус covid-19, в мире, омикрон-штамм коронавируса